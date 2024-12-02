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От чего зависит отмена графиков отключений света: в Минэнерго назвали условие

Алёна Воронина
2 декабря 2024, 16:40
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Ремонтные работы продолжаются круглосуточно и без выходных. Но работу энергетиков по устранению повреждений тормозит большая интенсивность обстрелов.
От чего зависит отмена графиков отключений света: в Минэнерго назвали условие
В Минэнерго сказали, от чего зависит отмена графиков отключений света/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Энергетики круглосуточно и без выходных проводят ремонты после ударов РФ
  • Восстановление энергосистемы замедляет интенсивность новых обстрелов

Графики отключения света в Украине применяются из-за сложной ситуации в энергосистеме после ударов страны-агрессора России. Отмена этих графиков зависит от того, какой будет ситуация с безопасностью для ремонтных бригад.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник. Он отметил, что ремонтные работы проходят круглосуточно и без выходных.

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"Ситуация сложная из-за обстрелов гражданской энергетической инфраструктуры. Это единственная причина, почему на сегодня энергетикам необходимо применять графики почасовых отключений электроэнергии... Эти графики исходят фактически из сетевых ограничений. Ситуация разная... мы можем видеть по графикам, что они сокращаются - потому что идет восстановление", - сказал Колесник.

Он отметил, что отмена графиков отключения света будет зависеть от того, как быстро будет устранено повреждение оборудования, на это влияет ситуация с безопасностью.

"Мы видим, что враг продолжает обстрелы... В прифронтовых областях - Харьковская, Сумская, Херсонская, Черниговская - ремонтные работы осложнены вопросом безопасности, тревогами. Там отдельный вопрос восстановления линий электропередачи, ведь есть большая интенсивность обстрелов", - сказал Колесник.

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Генерация электроэнергии в Украине/ Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее энергетики объяснили, почему графики отключения света меняют по несколько раз в сутки. Ситуация остается сложной и непредсказуемой даже несмотря на то, что энергетики настраивают резервные системы питания там, где это возможно.

Также Главред сообщал, что, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, часов со светом станет больше - стало известно, когда украинцам ждать улучшения ситуации. Большая часть Украины может выйти на график отключений света с двумя очередями.

Напомним, в Reuters отметили, что в Украине вырос риск длительных отключений света зимой. Массированные удары РФ вызвали серьезные отключения по всей стране, нанеся значительный ущерб энергетической инфраструктуре, отметили в издании.

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