Украина может временно потерять оккупированные территории: Столтенберг сделал заявление

Основные тезисы Столтенберга:
- Украине возможно придется временно отказаться от оккупированных территорий
- Такое решение необходимо для скорейшего прекращения войны
- Но это не означает, что Украина должна отдать эти территории навсегда
Украине возможно придется временно отказаться от оккупированных территорий для того, чтобы как можно быстрее прекратилась война.
Об этом заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Welt. В публикации отмечается, что Столтенберг считает временную передачу Украиной территории стране-агрессору России вариантом быстрого прекращения войны.
"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не означает, что Украина должна отдать территорию навсегда", - сказал экс-генсек НАТО.
В то же время он подчеркнул, что важно, чтобы Украина получила гарантии безопасности в обмен на временную уступку территориями. По его словам, это может быть членство в НАТО, однако есть и "другие способы вооружить и поддержать украинцев".
Столтенберг поддержал позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно неуступок России никакими территориями в случае прекращения огня. Однако экс-генсек Североатлантического альянса считает это маловероятным из-за военной ситуации.
"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые сейчас контролирует Россия. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично", - отметил Столтенберг.
Война в Украине - последние новости
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