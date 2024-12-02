Украина может временно потерять оккупированные территории: Столтенберг сделал заявление

Прекращение огня может означать, что страна-агрессор Россия пока продолжит контролировать все оккупированные территории Украины.

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Украина может временно потерять оккупированные территории, считает Столтенберг/ коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН

Основные тезисы Столтенберга:

Украине возможно придется временно отказаться от оккупированных территорий

Такое решение необходимо для скорейшего прекращения войны

Но это не означает, что Украина должна отдать эти территории навсегда

Украине возможно придется временно отказаться от оккупированных территорий для того, чтобы как можно быстрее прекратилась война.

Об этом заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Welt. В публикации отмечается, что Столтенберг считает временную передачу Украиной территории стране-агрессору России вариантом быстрого прекращения войны.

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"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не означает, что Украина должна отдать территорию навсегда", - сказал экс-генсек НАТО.

В то же время он подчеркнул, что важно, чтобы Украина получила гарантии безопасности в обмен на временную уступку территориями. По его словам, это может быть членство в НАТО, однако есть и "другие способы вооружить и поддержать украинцев".

Столтенберг поддержал позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно неуступок России никакими территориями в случае прекращения огня. Однако экс-генсек Североатлантического альянса считает это маловероятным из-за военной ситуации.

"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые сейчас контролирует Россия. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично", - отметил Столтенберг.

Война в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что контрнаступление россиян на Курщине проваливается - Свитан назвал главную проблему врага. Российские военные пытаются вытеснить украинских воинов с Курщины, но во время атак враг теряет много личного состава и техники.

Также ранее сообщалось, что РФ планирует наступление на Запорожье - СМИ узнали дату и направление возможного удара. Операция ВСУ в Курской области заставила Москву внести коррективы в свои планы по Запорожской области.

Напомним, одной категории мужчин разрешили выезжать за границу - чиновники объяснили, какие документы нужны. Ранее мужчины этой категории не могли совершать поездки в другие страны, но в 2024 году их начали выпускать с соответствующим документом от МОН.

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