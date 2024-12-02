Одной категории мужчин разрешили выезжать за границу: какие документы нужны

Ранее мужчины этой категории не могли совершать поездки в другие страны, но в 2024 году их начали выпускать с соответствующим документом от МОН.

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Одной категории мужчин разрешили выезжать за границу/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Украинские парни-студенты уже могут ездить за границу с учебной целью

Для этого нужно специальное письмо от МОН

За границу также могут ездить преподаватели - для повышения квалификации и на конференции

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину мужчины не могли выезжать за границу для участия в международных учебных программах. Однако в 2024 году все изменилось, и теперь мужчины-студенты уже могут выезжать на обучение в иностранных учреждениях высшего образования.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью ZN.UA. Также он рассказал, что преподаватели украинских высших учебных заведений могут выезжать за границу на программы повышения квалификации, а также на конференции.

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"Для выезда военнообязанных научно-педагогических работников нужно письмо МОН в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы. С 1 января до 30 сентября 2024 года министерство подготовило 1297 таких писем. За этот период вовремя не вернулся из-за границы аж один научно-педагогический работник", - отметил Винницкий.

Он рассказал, что украинские высшие учебные заведения в период с 1 января по 1 апреля 2024 года направили 561 студента за границу для участия в программах академической мобильности. Винницкий отметил, что все мужчины-студенты без исключения вернулись в Украину из-за границы. Он назвал это очень хорошей статистикой.

Кто из мужчин может выезжать из Украины в военное время - последние новости

Ранее Главред рассказывал, кто может выехать из Украины в военное время - кого из мужчин выпускают за границу. После 24 февраля 2022 года свободное пересечение границы мужчинами ограничено в связи с продолжающимися мобилизационными мероприятиями. Однако существует целый список мужчин, которые могут выехать из Украины даже в условиях военного положения.

Также ранее в ГПСУ объяснили, могут ли пограничники требовать документы с ТЦК об отсрочке у мужчин. В Украине увеличились случаи выявления их подделки и фальсификации документов, поэтому пограничники тщательно их проверяют.

Напомним, в ГПСУ объяснили, могут ли военнообязанные женщины пересекать границу. Обновление военно-учетных данных при выезде из Украины у военнообязанных женщин проверять не будут, рассказал Андрей Демченко.

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