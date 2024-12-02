Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Одной категории мужчин разрешили выезжать за границу: какие документы нужны

Алёна Воронина
2 декабря 2024, 11:24
632
Ранее мужчины этой категории не могли совершать поездки в другие страны, но в 2024 году их начали выпускать с соответствующим документом от МОН.
Одной категории мужчин разрешили выезжать за границу: какие документы нужны
Одной категории мужчин разрешили выезжать за границу/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Украинские парни-студенты уже могут ездить за границу с учебной целью
  • Для этого нужно специальное письмо от МОН
  • За границу также могут ездить преподаватели - для повышения квалификации и на конференции

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину мужчины не могли выезжать за границу для участия в международных учебных программах. Однако в 2024 году все изменилось, и теперь мужчины-студенты уже могут выезжать на обучение в иностранных учреждениях высшего образования.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью ZN.UA. Также он рассказал, что преподаватели украинских высших учебных заведений могут выезжать за границу на программы повышения квалификации, а также на конференции.

видео дня

"Для выезда военнообязанных научно-педагогических работников нужно письмо МОН в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы. С 1 января до 30 сентября 2024 года министерство подготовило 1297 таких писем. За этот период вовремя не вернулся из-за границы аж один научно-педагогический работник", - отметил Винницкий.

Он рассказал, что украинские высшие учебные заведения в период с 1 января по 1 апреля 2024 года направили 561 студента за границу для участия в программах академической мобильности. Винницкий отметил, что все мужчины-студенты без исключения вернулись в Украину из-за границы. Он назвал это очень хорошей статистикой.

Кто из мужчин может выезжать из Украины в военное время - последние новости

Ранее Главред рассказывал, кто может выехать из Украины в военное время - кого из мужчин выпускают за границу. После 24 февраля 2022 года свободное пересечение границы мужчинами ограничено в связи с продолжающимися мобилизационными мероприятиями. Однако существует целый список мужчин, которые могут выехать из Украины даже в условиях военного положения.

Также ранее в ГПСУ объяснили, могут ли пограничники требовать документы с ТЦК об отсрочке у мужчин. В Украине увеличились случаи выявления их подделки и фальсификации документов, поэтому пограничники тщательно их проверяют.

Напомним, в ГПСУ объяснили, могут ли военнообязанные женщины пересекать границу. Обновление военно-учетных данных при выезде из Украины у военнообязанных женщин проверять не будут, рассказал Андрей Демченко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине студенты пересечение границы воинский учет
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Военные РФ "дают драпака" из Дамаска: ситуация в Сирии "заходит в пике" - ГУР

Военные РФ "дают драпака" из Дамаска: ситуация в Сирии "заходит в пике" - ГУР

11:34Мир
Одной категории мужчин разрешили выезжать за границу: какие документы нужны

Одной категории мужчин разрешили выезжать за границу: какие документы нужны

11:24Украина
У ВСУ нет сил, чтобы вернуть все захваченные территории: Зеленский назвал другой путь

У ВСУ нет сил, чтобы вернуть все захваченные территории: Зеленский назвал другой путь

10:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

Некоторые встречаются до сих пор: какие были имена у наших предков 1000 лет назад

Некоторые встречаются до сих пор: какие были имена у наших предков 1000 лет назад

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 декабря: Девам - покупки, Рыбам - счастье

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 декабря: Девам - покупки, Рыбам - счастье

"Часть территории мы оставили": генерал выдал правду о ситуации на Курщине

"Часть территории мы оставили": генерал выдал правду о ситуации на Курщине

"Если мы продержимся, то им хана": ВСУ могут обломать планы Путина - детали

"Если мы продержимся, то им хана": ВСУ могут обломать планы Путина - детали

Последние новости

11:34

Военные РФ "дают драпака" из Дамаска: ситуация в Сирии "заходит в пике" - ГУР

11:24

Одной категории мужчин разрешили выезжать за границу: какие документы нужны

11:09

РФ планирует наступление на Запорожье: СМИ узнали дату и направление возможного удара

11:06

Астероид размером с небоскреб приближается к Земле: есть ли опасность - Forbes

10:24

Что будет, если вставить ветку алоэ вера в банан

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:14

Контрнаступление россиян на Курщине проваливается: Свитан назвал главную проблему врага

10:07

У ВСУ нет сил, чтобы вернуть все захваченные территории: Зеленский назвал другой путь

09:57

РФ запустила по Украине больше сотни дронов: сколько удалось сбить

09:40

Выплата 1000 гривен стартовала: гендиректор "Укрпочты" объяснил, как получить средства

Реклама
09:34

Как повысить экономию бензина зимой: эксперт рассказал, что делать

09:27

Режим Башара Асада в Сирии рассыпается на частимнение

09:01

Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года и уже сделал важное заявление

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 декабря (обновляется)

08:36

Ударит мороз -6 градусов и будет мокрый снег: прогноз погоды в Украине на неделю

08:25

Армия РФ продвинулась в Курахово и еще трех населенных пунктах – DeepState

08:14

Карта Deep State онлайн за 2 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:35

Чем отличаются 2 изображения: непросто будет отыскать отличия за 15 секунд

07:06

Киев атаковали дроны: уничтожены около 20 вражеских БПЛА

06:43

В Тернополе дрон попал в пятиэтажку: есть погибший и тяжелораненыеФото

06:21

Фюрер гуляет: 50% бюджета РФ - на войнумнение

Реклама
05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти пингвина

04:00

Выбрасывать не стоит: что делать с яичными желтками - интересный лайфхак

03:02

На фронте наступил решающий момент: генерал рассказал, есть ли основания для паники

02:30

Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

02:11

Новый "бойфренд" Анджелины Джоли публично заговорил про отношения

01:30

"Почему вы так слепы?": Риз Уизерспун опозорилась рекламой русской культуры

00:30

"Лакомые кусочки" для врага: Путин поставил цель захватить сразу два города

00:29

Дмитрий Кулеба признался, почему 13 лет назад не забрал дочь из роддома

01 декабря, воскресенье
23:32

Не представляют счастья без набитого кошелька: ТОП-3 самых меркантильных знаков зодиака

22:59

Испортили киевлянам воскресенье: столицу атакует рой вражеских дронов - где слышны взрывы

22:20

В декабре все украинцы могут получить по 1000 гривен: что нужно сделать

22:18

Звезда Вечернего Квартала женился и впервые показал возлюбленную

21:58

Чем посыпать дорожки, кроме песка и соли: лучшие способы борьбы с гололедом

21:23

"Если мы продержимся, то им хана": ВСУ могут обломать планы Путина - детали

21:22

Мобилизация 18-летних: в ВСУ сказали, пришло ли время принимать такое решение

21:13

Грузия в кровавом огнемнение

20:50

Как понять, что на СТО вас обманывают: механик рассказал о лайфхаке с "крестиком"

20:48

"Задела его эго": Мишель Андраде впервые раскрыла причину ссоры с Потапом

20:32

Возвращение ядерного оружия Украине: у Байдена сделали важное заявление

19:47

Сколько часов украинцы будут без света: графики отключений на 2 декабря

Реклама
19:44

Гороскоп на декабрь 2024 для Львов: новость, хорошие деньги и травмаВидео

19:38

В 2 областях объявили штормовое предупреждение: синоптики говорят об опасности

19:30

Не только мурлыканье: как понять, что кот вас по-настоящему любит - признаки

19:30

Катастрофа РФ в Сирии и заявления Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

18:52

К каким кнопкам в авто лучше не прикасаться зимой: предостережение для водителей

18:46

Что ждет Стрельцов в декабре 2024 года: гороскоп от Анжелы ПерлВидео

18:41

"Часть территории мы оставили": генерал выдал правду о ситуации на Курщине

18:06

"До дна России еще далеко": рубль будет обесцениваться еще больше - эксперт Новак

17:55

РФ может захватить два крупных города на Донетчине: названа главная опасность

17:51

Конец войны и угроза нового нападения РФ: главное с пресс-конференции Зеленского

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять