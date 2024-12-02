РФ планирует наступление на Запорожье: СМИ узнали дату и направление возможного удара

Операция ВСУ в Курской области заставила Москву внести коррективы в свои планы относительно Запорожской области.

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В РФ поменяли планы наступления возле Запорожья - СМИ / Коллаж: Главред, фото: flickr

Вы узнаете:

Когда может начаться наступление РФ на Запорожье

Где оккупанты планируют нанести удар

Страна-агрессор РФ планировала наступление в Запорожской области ориентировочно в период с октября по декабрь. Операция ВСУ в Курской области изменила планы оккупантов. Сейчас украинские военные прогнозируют, что враг может начать операцию после 5 декабря. Эту дату не стоит считать конечной, ведь до этого РФ несколько раз меняла свои планы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным издания, контрнаступление россиян в Курской области заставило Москву немного внести коррективы в свои планы по наступлению в Запорожской области, однако она не отказалась от них. Сейчас РФ хочет ускорить выполнение задач на Курщине. Туда была переброшена 76-я десантно-штурмовая дивизия из Запорожской области.

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Собеседники издания отмечают, что Россия может нанести удар в районе Каменского - Пятихаток Запорожской области на север, чтобы подойти как можно ближе к городу Запорожье и получить возможность обстреливать южную часть областного центра из ствольной артиллерии.

Риск наступления РФ на Запорожье - последние новости

Командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко заявил, что российская армия готовится к наступлению в Запорожской области, накапливая силы и перегруппировывая личный состав и технику, одновременно осуществляя ежедневные атаки пехотными группами.

Как сообщал Главред, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало о накоплении сил врага на Запорожском направлении. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что российская армия перемещает штурмовые группы к передовым позициям на юге области, что может свидетельствовать о подготовке к штурмам.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж подтвердил важность Запорожского направления из-за наличия промышленных объектов и логистических путей. Однако, по его словам, на данный момент российские войска не имеют ресурсов для захвата города.

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