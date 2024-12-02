РФ запустила по Украине больше сотни дронов: сколько удалось сбить

Кратко:
- Армия РФ запустила по Украине 110 дронов
- 52 дрона удалось сбить, 50 - были локационно потеряны
В ночь на 2 декабря российские оккупанты атаковали Украину 110-ю ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками других типов, 52 дрона удалось сбить, 50 - были локационно потеряны.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, с 19:00 1 декабря оккупанты запускали дроны с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Вего враг атаковал 110 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 понедельника, 2 декабря, подтверждено уничтожение 52 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
50 беспилотников локационно потеряны, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил оброны, шесть - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси, еще один — в воздухе. Боевая работа продолжается.
Атака дронов на Украину 2 декабря 2024 - последние новости
Как сообщал Главред, минувшей ночью дроны атаковали Тернополь. Вражеский БПЛА попал в верхний этаж пятиэтажки в одном из микрорайонов города. Вспыхнул пожар. Есть погибшие и пострадавшие.
В ночь на 2 декабря Силы обороны уничтожили около двух десятков вражеских беспилотников, которые угрожали Киеву. Воздушная тревога в столице продолжалась четыре с половиной часа. Обошлось без разрушений и пострадавших.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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