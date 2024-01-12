Могут ли пограничники требовать документы из ТЦК об отсрочке у мужчин - ГПСУ

В Украине увеличились случаи выявления их подделки и фальсификации документов, поэтому пограничники тщательнее их проверяют.

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Имеют ли право пограничники запрашивать у военнообязанных документы из ТЦК / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Работники ГПСУ имеют право запрашивать у военнообязанных документы из ТЦК. В них которых должна содержаться информация об отсрочке от призыва для возможности выезда за границу. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Он также отметил, что пограничники действуют в рамках законодательства о пересечении границы, особенно во время военного положения.

"В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки человека не соответствует норме, по которой разрешено пересечь границу", - сказал Демченко. видео дня

Представитель ГПСУ пояснил, что за последнее время увеличилось количество попыток пересечения границы с помощью поддельных документов. Именно поэтому пограничники более тщательно проверяют документы и требуют от военнообязанных документы, подтверждающие их отсрочку от призыва.

Выезд мужчин за границу

Напомним, от 24 февраля 2022 года в Украине ограничено свободное пересечение границы мужчинами из-за мобилизационных мероприятий. Но существует список мужчин, которым разрешен выезд за границу даже во время военного положения. Среди них - водители, волонтеры и артисты, участвующие в благотворительных мероприятиях за рубежом. В другие категории, которые могут выезжать, входят признанные непригодными к службе, многодетные родители, родители-одиночки, мужчины с инвалидностью, сопровождение больного и военные командировки.

Как сообщал Главред, военнообязанные мужчины, выехавшие за границу Украины, должны стать на военный учет в Соединенном Королевстве. Они должны стать на военный учет в течение семи дней после прибытия в Англию.

Также в Украине введен специальный режим в приграничной зоне. Для пребывания в полосе шириной 5 км от линии границы нужен специальный пропуск, который можно получить в органах ГПСУ.

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