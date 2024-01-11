Скрыться не получится: пограничники придумали, как не дать уклонистам сбежать

В Украине ввели специальный пограничный режим.

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Пограничники придумали, как не дать уклонистам сбежать / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Отныне в Украине заработал специальный режим в пограничной зоне, пребывать там можно будет только по специальному пропуску. Об этом сообщили в Закарпатской ОВА.

Для того, чтобы находиться в пограничной полосе шириной 5 километров от линии государственной границы, нужно будет получить специальное разрешение в органах ГПСУ.

Действовать такое разрешение будет только в зоне ответственности органа, который его выдал. Получить такое разрешение можно посредоством подачи обращения почтовой связью, лично, в электронной форме.

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Детальную информацию можно узнать на инфографике ГПСУ:

Украинцы за границей

Напомним, после 24 февраля 2022 года свободное пересечение границы мужчинами ограничено в связи с продолжающимися мобилизационными мероприятиями. Однако существует целый список мужчин, которые могут выехать из Украины даже в условиях военного положения.

Также, немецкий министр юстиции и защиты прав потребителей Марк Бушман заявил, что федеральное правительство Германии не может заставить украинских мужчин, находящихся в стране, вернуться домой и служить в армии. Вместе с тем, Берлин будет продолжать поддерживать Украину в обороне.

При этом, в Лондоне призвали военнообязанных мужчин, которые выехали за границу Украины, стать на военный учет в Соединенном Королевстве. Об этом сообщило украинское консульство. Согласно правилам, встать на военный учет можно в срок семи дней после дня прибытия в дипломатическое учреждение Украины в Англии.

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