Мобилизация украинцев за границей: будет ли Берлин выдавать Киеву военнообязанных

Марк Бушман выступил против обязательной военной службы в Германии, так как в этом случае мужчин пришлось бы забрать с рынка труда.

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Германия не будет выдавать Киеву военнообязанных, заявил Марк Бушман / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, pixabay.com

Немецкий министр юстиции и защиты прав потребителей Марк Бушман заявил, что федеральное правительство Германии не может заставить украинских мужчин, находящихся в стране, вернуться домой и служить в армии. Вместе с тем, Берлин будет продолжать поддерживать Украину в обороне.

"Я понимаю стремление украинского правительства призвать украинских мужчин за границей на военную службу. Вызов законный. Но мы не сможем заставить никого в Германии служить за границей", — сказал Бушман в интервью Welt.

Кроме того, он скептически прокомментировал возможность возобновления обязательной военной службы граждан Германии. По его словам, с конституционной точки зрения существует проблема равенства.

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"Сейчас никто не предполагает, что все пригодные к военной службе мужчины в этом году будут призваны. В Минобороны, видимо, думают о модифицированном призыве… Я тоже против обязательной военной службы по другой причине: если бы мы ее восстановили и призвали сотни тысяч молодых людей ради справедливости, мы бы забрали их с рынка труда. Дефицит рабочей силы уже является тормозным фактором экономики", — подчеркнул руководитель немецкого Минюста.

Мобилизация украинцев за границей

Министр обороны Рустем Умеров ранее дал интервью западным СМИ – телеканалу WELT TV, а также газетам Bild и Politico. Журналисты немецкого Welt написали, что мужчины-украинцы в возрасте 25-60 лет, которые живут в Германии, должны явиться в призывные пункты ВСУ, иначе к ним применят санкции.

Они привели следующую цитату Умерова:

"Украинцы, проживающие в Германии и пригодные к военной службе, должны усилить украинскую армию в следующем году. По словам министра обороны, к тем, кто не выполнит это требование, будут применены санкции".

Как утверждают журналисты, Умеров заявлял о "приглашении", но якобы четко дал понять, что за этим последуют и санкции.

Позже начальник управления печати и информации ведомства Илларион Павлюк уточнил слова Умерова. По его словам в интервью главы Минобороны западным СМИ "были смещены акценты". Он говорил о необходимости донести до граждан Украины за границей, как важно, чтобы они присоединялись к войскам.

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