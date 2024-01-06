Это заставит РФ капитулировать: в Бундестаге призвали принять важное решение

В Германии призвали передать Украине ракеты Taurus для нанесения ударов по территории России и окончательного уничтожения Крымского моста.

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В Бундестаге призвали наносить удары по территории России / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Несколько представителей партий немецкого Бундестага, отвечающие за вопросы обороны, выразили поддержку предоставлению Украине дальнобойных ракет "Taurus" для атак по целям на территории России. Федеральное правительство ранее считало эту позицию неприемлемой. Об этом сообщило издание Rheinische Post.

Пресс-секретарь по вопросам обороны от Партии "зеленых" Сара Нанни и Родерих Кизеветтер, эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза и бывший полковник бундесвера поддержали поставки ракет "Taurus" для ВСУ. Они подчеркнули, что Украине следует иметь возможность использовать эти ракеты для уничтожения российских установок, из которых враги запускают ракеты по территории Украины.

"Поставка крылатых ракет "Taurus" в Украину уже давно назрела", - заявила нашей редакции Сара Нанни, пресс-секретарь по вопросам оборонной политики фракции Зеленых в Бундестаге.

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Германия уже много сделала в сфере противовоздушной обороны, но следует еще изучить возможность оказания большей помощи, считает Нанни.

"Самой эффективной защитой от российских авиаударов является огонь по целям на российской территории и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки", – отмечает Нанни.

Между тем Кизеветтер считает, что для таких ударов незаменимыми будут немецкие крылатые ракеты.

"Taurus" важен, потому что эта система очень эффективна и может быть использована для уничтожения структур снабжения и управления далеко за линией фронта", – сказал он.

Эксперт по внешней политике ХДС и бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер даже видит в непоставке высокоточной ракеты усиление российских сил вторжения и путей их снабжения.

"Россия считает, что слабость Запада усугубляет ее", - сказал Кизеветтер.

Политик также выразил мнение, что с помощью дальнобойного оружия Украина может нейтрализовать стратегические объекты, такие как Крымский мост, что приведет к перекрытию поставок российских войск на полуостров через Крым, а также уничтожить Черноморский флот, что приведет к ослаблению обороны врага и может заставить его капитулировать, освободив таким образом полуостров.

Помощь стран-партнеров для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут продолжать оказывать военную помощь Украине до получения дополнительного финансирования от Конгресса.

Пентагон готов передать Украине оружие на сумму 4,2 миллиарда долларов, но это зависит от решения Конгресса, поскольку страна находится в состоянии войны. Спикер Министерства обороны США Патрик Райдер пояснил, что все средства, выделенные на помощь Украине по президентской программе (PDA), уже потрачены. У Пентагона есть формальные полномочия для передачи оружия Украине на сумму 4,2 миллиарда долларов, но это требует решения Конгресса из-за состояния войны в Украине.

Советник президента Украины Михаил Подоляк раскрыл "план Б" в случае отсутствия помощи. По его словам, "план а" предусматривает поставки оружия от западных союзников, а "план Б" – это стимулирование инвестиций в военное производство Украины со стороны партнеров и государства.

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