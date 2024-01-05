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Новое оружие для ВСУ: у Зеленского раскрыли "план Б" при отсутствии помощи

Алексей Тесля
5 января 2024, 10:38
Пакеты военной помощи Украине европейских союзников намного возросли, напомнил Михаил Подоляк.
Подоляк, ЗРК Patriot
Украине нужно больше систем ПВО, говорит Михаил Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию вокруг поставок Украине западной военной помощи для отражения российской военной агрессии.

В интервью Каналу 24 он напомнил о том, что пакеты военной помощи Украине европейских союзников намного возросли, а "план А" – это поставки оружия западными союзниками.

"Это свидетельствует о том, что наши европейские партнеры совершенно осознают, что Украине нужно предоставлять все, что нужно. Другой вопрос, есть ли в арсеналах, на складах то или иное оружие, которое нам нужно на этом этапе войны", - пояснил представитель ОП.

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При этом он также назвал оружие, которое нужно Украине:

  • дальнобойные ракеты;
  • системы ПРО/ПВО;
  • дроны;
  • РЭБ;
  • авиация в большом количестве.

План "Б" для Украины

По его словам, "план Б" – поощрение инвестиций в военное производство Украины со стороны партнеров, а также и со стороны государства.

"Это не значит, что это все на складах или в арсеналах. И здесь именно то, что говорит президент – работает "план Б". Это совместные или отдельные производства. Надо уже понять, где взять технологию, а это лицензии. Соответственно, разрешение получить. И делать это с партнерами на территории Украины или других стран", - пояснил советник главы ОП.

Он убежден в том, что Украине необходимо наращивать военное производство, инвестировать в создание средств радиоэлектронного контроля, а также получить лицензии, позволяющие проводить, например, ремонтные работы бронетехники на территории Украины.

"Если раньше наше военное производство было адаптировано под модернизированные советские образцы оружия, которые мы здесь доделывали, а затем продавали на рынки африканских или азиатских стран, то сегодня это будет выглядеть совсем иным образом. Это современное оружие, которое будет полностью синергировано с такими же аналогами наших партнеров по украинской коалиции. Это совсем другие рынки и сбыта, и производства, и лицензирования. Это совсем другой уровень оружия", - добавил Подоляк.

Военная помощь Украине

Напомним, ранее Олег Жданов раскрыл худший сценарий для Украины в 2024 году. Помощь со стороны США может поступать в Украину с задержкой, прогнозирует Олег Жданов.

Как пишет The Hill, сенаторы от Республиканской и Демократической партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в вопросе мер по борьбе с нелегальной миграцией на американской границе. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.

Ранее сообщалось о том, что у Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, что поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.

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военная помощь Михаил Подоляк война России и Украины
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