"Будет очень больно": Жданов раскрыл худший сценарий для Украины в 2024 году

Помощь со стороны США может поступать в Украину с задержкой, прогнозирует Олег Жданов.

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Олег Жданов спрогнозировал развитие ситуации на фронте / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал вопрос предоставления Украине западной военной помощи для отражения российской военной агрессии.

В интервью Главреду он подчеркнул, что помощь со стороны США будет, но она будет поступать с определённой задержкой.

"Для нас это будет очень больно и очень опасно в плане промедления. Нам нужно договориться с Европой так, чтобы не было разрывов – ни снижения объёмов, ни перерывов в поставках. Иначе будет очень больно", - предупредил эксперт.

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Он также уверен в том, что европейским союзникам Украины нужно преодолеть свой страх и пробел в поставках вооружений Украине, что позитивно скажется на работе ВПК Евросоюза и восполнит европейские запасы вооружений.

"Они это могут сделать, но этот страх нужно преодолеть. А ВПК потом всё это восполнит и нарастит", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

Напомним, ранее Сенат США заблокировал начало дебатов касательно законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Камнем преткновения стали требования республиканцев внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Как пишет The Hill, сенаторы от Республиканской и Демократической партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в вопросе мер по борьбе с нелегальной миграцией на американской границе. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.

Ранее сообщалось о том, что у Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, что поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.

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