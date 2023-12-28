Прогноз Жданова о войне в 2024-м: кровавый март, новый спонсор Украины и "черный лебедь" в РФ

Если Россия выдавит ВСУ с Донбасса, Путин может объявить об окончании войны, но в этом кроется опасность для Украины, считает полковник запаса Олег Жданов.

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Кремль шатается, "чёрный лебедь" в России может пролететь в любой момент – Олег Жданов / Главред

Украина завершает 2023 год в тяжёлых боях с российскими войсками. Сложная ситуация на фронте привела к тому, что Киев ищет новые способы консолидации сил внутри страны и на международной арене, а Москва переводит свою экономику на военные рельсы и заручается поддержкой диктатур. Всё ради одной цели – победы, которая полностью перевернёт шахматную доску и изменит правила игры во всём мире.

В 2024 году Украина столкнётся с новыми вызовами, способными переломить ход войны. Какой будет реальность, зависит от усилий Киева, стран-партнёров нашего государства, а также способности России и её союзников бросить вызов цивилизованному миру.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду спрогнозировал события на фронте в 2024 году, назвал самый кровавый и сложный месяц, который нам предстоит, оценил вероятность завершения войны в новом году, рассказал, какой будет западная помощь Украине, и кто станет новым спонсором, а также объяснил, почему разгром российских войск нашими Силами обороны станет катастрофой для России и будет способен привести к её развалу.

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Какой в общих чертах будет зимняя кампания? Вы прогнозируете активные боевые действия и наступательные операции, или, скорее, будет затишье до более тёплого времени года?

Думаю, в ближайший месяц кампания будет носить агрессивный характер. Ведь активность боевых действий со стороны врага просто максимальная сейчас, даже бо́льшая, нежели в ходе летней кампании.

Россиянам нужно добиться не столько военных, сколько политических успехов. Российской власти нужны победы, чтобы стартовала предвыборная кампания. Вспомните, как на недавней пресс-конференции человеку, похожему на Путина, даже нечего было сказать ни об Авдеевке, ни о Марьинке – ни о чём. Хотя российские военкоры Марьинку уже раза три "захватывали".

Поэтому российские войска, пока у них есть силы и возможности, будут максимально давить на нашу оборону. Это будут тяжёлые недели для нас.

Дальше возможно некоторое затишье, связанное с необходимостью перегруппировки войск. А уже ближе к президентским выборам в России бои вновь станут активными, и, вполне возможно, март 2024-го будет тяжёлым и кровавым, потому что российской власти нужно будет что-то предъявить россиянам.

Будут две даты, к которым будет привязываться активность российских войск на фронте: конец марта – выборы в РФ, а через месяц после них – инаугурация Путина. Российская власть будет стараться добиться определённых успехов к этим датам.

Какими могут быть цели врага к этим датам – какие населённые пункты российские войска могут пытаться взять? Насколько амбициозны они тут будут в преддверии выборов и инаугурации?

Не важно, какие населённые пункты, главное – захват территории. Российская пропаганда работает таким образом, что, даже если бы войска РФ взяли населённый пункт Хацапетовка, это представили бы как взятие Берлина. То же самое было и с Бахмутом, и с Соледаром. Пропаганде нужна "муха", а "слона" она сделает сама.

Так что Путину нужен просто захват наших территорий. Тем более, в Сети уже гуляет информация о том, что у РФ есть планы и на 2025-й, и на 2026 годы. Медведев вспомнил о "Новороссии", проекте 2014 года, который предусматривает захват Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. И Путин сказал, что Херсон, Николаев и Одесса – это российская территория, а Одесса – вообще русский город. Так что проект "Новороссия" живёт и процветает в нынешней администрации Кремля.

Возвращаясь к упомянутым вами "выборам" в России, хочу уточнить – вы действительно считаете, что Путину нужно напрягаться перед ними, чтобы остаться у власти? Ведь и так будет нарисован нужный результат. Зачем ему даже символические победы на фронте к этим датам?

Это политика, причём не столько внутренняя, сколько внешняя. Путину не нужно даже "рисовать" результаты, поскольку у него и так больше 70% поддержки населения.

Посмотрите, насколько путинский режим сломал сознание россиян: они же убеждены, что царь хороший, бояре плохие. В преддверии конференции был шквал обращений к Путину а-ля "Батюшка царь, помоги, мы замерзаем, и у нас высокие цены". Одним словом, Путину ничего "рисовать" не надо.

Цирк с выборами нужен только для того, чтобы у Путина была легитимация. В большей мере эта легитимация ему нужна на международной арене: он хочет показать мировым лидерам, что его избрал народ, а потому мир обязан с ним считаться и разговаривать. Мол, вы же играете в демократию, а потому обязаны говорить с тем, кого избрали демократическим путём.

Так что это цена престижа на международной арене, это легитимность.

Bild со ссылкой на свои источники не так давно писал о том, о чём вы говорите: Россия планирует воевать до 2026 года и захватить Харьков, Днепр и Запорожье. Насколько достижима эта цель Кремля? Это России по зубам?

Всё зависит от наших западных партнёров. Украина сейчас на 100% является заложником ситуации – мы воюем с колёс. Если завтра не придёт эшелон с припасами, нам нечем будет воевать. Вот в чём трагизм ситуации.

Поэтому достижимость целей России зависит от позиции наших партнёров.

В США своя песня: там внутренняя политика перехлестнула внешнюю. Политика изоляционизма, как её проводил Трамп, сейчас побеждает. Республиканцы пытаются заставить Байдена отказаться от части голосов его избирателей и выполнить программное обещание Трампа. В США вырисовывается очень нехорошая тенденция: победить на президентских выборах может Трамп. Он уже сегодня опережает Байдена на 4%, и это при том, какие титанические усилия прилагают демократы по дискредитации Трампа. Если Трамп, не дай Бог, победит, Штаты уйдут в изоляционизм.

Поэтому на США я сейчас смотрю с большим пессимизмом.

А вот Европа наконец начинает прозревать и понимать, что нужен противовес Российской Федерации. Туск доведёт до сведения всех европейских лидеров тот факт, что даже Польша при её темпах развития в ближайшие три года не успевает подготовиться к прямому противостоянию с РФ. Даже с учётом того, что Польша дивизиями покупает Abrams, F-35, выделяет миллиарды долларов на строительство военных баз для американских войск на своей территории, поляки приходят к выводу, что они не успевают.

Поэтому Европа начинает понимать, что необходимо вооружать Украину – мол, пусть воюет она, а мы за её спиной хотя бы успеем вырыть окопы. Об этом уже говорит Шольц, скандинавские страны и Северная Европа, кроме Нидерландов. В Нидерландах пришла к власти пророссийская партия, возможно, поэтому там не подписали открытое письмо к лидерам Европы о том, что нужно помогать Украине.

Даже Орбан проголосовал за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, хотя он бил себя кулаком в грудь и кричал, что этого не будет никогда.

Орбан вроде бы не голосовал – вышел на время голосования.

Он воздержался. Главное – он не наложил вето. Ведь если бы хотя бы одна из стран сказала "нет", то решение не было бы принято.

В любом случае так вышло не потому, что Орбан прозрел или осознал, какая на самом деле Россия. Наверное, он получил свои деньги – и успокоился.

Безусловно. На Орбана просто надавили. И, кстати, тихонько закрыли рот австрийскому канцлеру, который тоже высказывался против.

В большинстве своем Европа понимает, что нужно вооружать Украину, чтобы она сражалась, поскольку европейские страны не потянут противостояние с Российской Федерацией.

Какие тенденции относительно западной помощи Украине вырисовываются на 2024 год? По крайней мере, те самолёты и дальнобойные ракеты, которые нам обещали на начало 2024 года, мы получим? Или всё это снова будет отложено, и нас продолжат "кормить завтраками"?

Нет-нет. Никто ничего не будет откладывать. Всё это мы получим в обещанные сроки.

В принципе, со стороны Евросоюза тенденция позитивная. Европейцы сейчас будут из кожи вон лезть, чтобы обеспечить нас боеприпасами и техникой.

Главная проблема европейцев состоит в том, что они начинают осознавать, что они не успевают произвести нужное количество вооружений и боеприпасов, а потому им придётся добывать всё это со своих складов, что для них очень больно и страшно. Для европейцев главное – преодолеть свой страх, потому что военно-промышленный комплекс (ВПК) раскручивается очень медленно. Они за год не смогли осилить миллиард евро, выделенных на компенсацию производства и закупки боеприпасов для Украины.

Если европейцы преодолеют этот страх, то мы получим вооружение и технику в необходимых количествах. Но в любом случае они будут стараться нам это поставить.

На мой взгляд, у Украины может появиться новый спонсор.

Кто им станет?

Норвегия. Думаю, что неспроста самолёт украинского президента приземлялся в Осло на обратном пути из США.

Объём стабфонда Норвегии составляет 1,5 триллиона долларов. Норвегия может позволить себе одномоментно купить 57 самолётов F-35, и для неё это не затраты, а модернизация военно-воздушных сил. И, кстати, в Норвегии эти деньги не хранят в мешках, а пускают их в оборот в виде кредитования. Только в первом полугодии 2023 года Норвегия получила прибыль от процентов по кредитам в размере 142 миллиарда долларов. А мы на 2024 год просим 61 миллиард.

Интересна тут и позиция королевских семей Европы. Два месяца назад произошло событие, о котором практически не говорят в широком пространстве – в октябре в Париже состоялся своего рода саммит королевских семей Европы, на котором председательствовал Чарльз, и его речь была посвящена Украине. Чарльз сказал, что королевские семьи должны сделать всё, чтобы Украина победила в этой войне. А королевские семьи – это очень большая политическая сила. Хотя, казалось бы, все они ограничены конституциями, ведь почти у всех конституционная монархия, но тот же британский парламент без короля не может работать.

А в чём интерес королевских семей? Почему они так настроены по отношению к Украине?

Потому что никто не хочет повторения Второй мировой войны. Ведь сейчас та же самая "коричневая чума", только с другой стороны. Ведь после любой победы российских войск у Путина растут крылья за спиной. Он уже говорит о том, что Восточная Европа – это сфера интересов России.

Сейчас передел того же энергетического рынка идёт в пользу Запада, США и других стран. Но российские газ и нефть при этом никуда не делись, и их Путину нужно кому-то продавать. Вот он и думает: а что если энергетический рынок переделать обратно? Почему бы снова не посадить Европу на российскую "газовую иглу"? То же касается и российского урана, и золота, и алмазов.

Европа до сих пор не может очиститься от лоббистов российских интересов. Путинская клика настолько коррумпировала Европу, что там каждого второго политика можно "брать за жабры".

Уточнение по поводу вашего пессимизма относительно Штатов – вы считаете, что помощь Украине со стороны США сократится в 2024 году или вообще может прекратиться?

Я думаю, что помощь со стороны США будет, но она будет поступать с определённой задержкой. Для нас это будет очень больно и очень опасно в плане промедления. Нам нужно договориться с Европой так, чтобы не было разрывов – ни снижения объёмов, ни перерывов в поставках. Иначе будет очень больно.

Но вы сами говорите, что Европа не успевает свой собственный ВПК запустить настолько, чтобы он мог покрывать потребности Украины. А если европейцы так и не смогут, то что тогда?

Как я и говорил, европейцам нужно преодолеть свой страх, и этот пробел в поставках вооружений до разгона их ВПК им нужно восполнить из их собственных запасов. Они это могут сделать, но этот страх нужно преодолеть. А ВПК потом всё это восполнит и нарастит.

А если страх не преодолеют?

Хороший вопрос. Судя по тенденции на сегодняшний день, понимание того, что Украину надо вооружать непрерывно и больше, всё-таки в Европе побеждает. Поэтому я думаю, что всё-таки преодолеют.

У нас есть локомотив союзников – это страны Восточной Европы, которые были в составе социалистического лагеря. Они первыми будут рвать на себе тельняшку, чтобы заставить Евросоюз дать нам вооружения.

Кстати, возвращение на должность премьер-министра Польши давнего друга Украины Дональда Туска – это просто манна небесная для нас.

После того как Украина получит обещанные F-16 и дальнобойные ракеты в 2024-м, что для нас изменится на фронте? Какие возможности это перед нами откроет?

Это даст нам возможность разгромить российскую группировку войск на территории Украины, что для России станет катастрофой.

Если рассматривать позитивный сценарий, предполагающий, что нам дадут огневые средства, то, скорее всего, война в Украине закончится израильским вариантом, то есть выходом на границы 1991 года, но с сохранением огневого воздействия обеих сторон друг на друга. Иными словами, будут продолжаться ракетные обстрелы, как и стычки на границе.

Если только разгром российской группировки на нашей территории не повлечёт за собой политические потрясения в Российской Федерации вплоть до угрозы развала государства.

А вероятность таких событий в России велика?

Очень велика. Потому что в РФ очень много противоречий между регионами и центром. Центр забирает у регионов 80% доходов, и регионы с протянутой рукой выпрашивают свои деньги обратно. Ведь есть регионы дотационные, которые не приносят прибыли, а есть регионы, которые кормят Москву.

Например, Татарстан, который не является субъектом федерации и на договорной основе входит в состав России, то есть это самостоятельное образование внутри Российской Федерации. В 2017 году закончился договор между Татарстаном и Российской Федерацией, и Путин с того момента даже боится упоминать о продлении. Москва динамит Татарстан, и договор продлевается автоматически каждый год на один год. Но Москва боится даже заикаться о перезаключении договора, потому что условия будут совсем другими. В Татарстане сегодня есть собственный президент, телевидение, государственный язык.

Не говорю уж о Кавказе и других регионах, например, о Дальнем Востоке, который будет двигаться вообще не понятно в какую сторону.

Почему же эти регионы до сих пор молчат? Почему именно поражение российских войск в Украине может стать тем импульсом, который запустит процесс развала России?

Прежде всего, потому что война высасывает все ресурсы. Посмотрите хотя бы, что в России происходит с ценами, например, на те же яйца. В чём смерть Кощея – в яйце.

Центробанк РФ говорит о том, что годовая инфляция составляет 7%, хотя в реальности она на уровне 25%. На пресс-конференции Путина мне больше всего понравился такой вопрос: "Почему наша действительность не совпадает с вашей реальностью?". Этот вопрос очень хорошо иллюстрирует происходящее.

Когда Россия начала войну, она включила печатный станок, печатает деньги миллионами, раздаёт участникам "СВО", а внутри РФ ввиду отсутствия товаров бытового потребления и продовольственной корзины растут цены. Себестоимость товаров растёт, потому что страна производит танки и боеприпасы, а не продукты питания и прочее. И зарплаты вроде растут. Но этот перекос в товарообороте даёт гигантскую инфляцию, и это только начало. Будет ещё обвал, причём неконтролируемый. Сейчас россияне ещё верят в доброго царя, а потом будет "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", когда люди выйдут на улицы.

Насколько стремительно все эти процессы могут развиваться? Если Украина в 2024 году получит необходимые ей вооружения, авиацию, начнёт наносить поражение за поражением российским войскам, то как скоро запустится эта реакция российского общества, о которой вы говорите? Как быстро для Путина настанут политические последствия поражений в Украине? Или раскачка может идти несколько лет?

Нет, я не думаю, что несколько лет. Я думаю, что это будет "чёрный лебедь", который может прилететь в любой момент. И обвал может случиться в любой момент.

Речь идёт о двух параллельных процессах. Внутри РФ идёт процесс экономического распада, и там всё движется к обвалу экономики, который потянет за собой обвал рубля, финансовой системы и, соответственно, всей системы власти. Уже сейчас, я думаю, мы будем наблюдать итальянскую забастовку повсеместно, то есть народ начнёт саботировать решения власти, и они не будут выполняться. А армия – зеркало государства. Фронт не может существовать без основного народонаселения. Здесь связь стопроцентная и двусторонняя. И один процесс будет влиять на другой: если на фронте будут поражения и провалы, это будет ухудшать социальную ситуацию и настроения в Российской Федерации, и родственники мобилизованных и добровольцев будут требовать вернуть их домой. Это движение, кстати, нарастает в России сегодня, и власть не знает, что с ним делать. Их боятся даже избить и погрузить в автозаки, потому что завтра приедут хлопцы с автоматами из Украины и будут разбираться, кто бил их мам, сестёр или жён.

С другой стороны, когда в России такая задница с ценами, продуктами питания и уровнем жизни, начались невыплаты зарплаты, можете представить настроения российских солдат на фронте, когда родные им звонят и рассказывают, что у них ни тепла, ничего нет, власти оборзели. Получается, они там воюют, а их родственники тут ничего не могут купить, потому что деньги не платят. Разве после таких рассказов жён у мужей будет настроение идти в атаку? Они подумают, что, может, стоит взять пару гранат, автомат и поехать разобраться.

Дезертирство среди российских военных сегодня процветает. Только по Луганскому гарнизону 800 человек официально в розыске как дезертиры. Это официально, а сколько бегает по лесам…

Кстати, Российская Федерация увеличила количество подразделений Росгвардии на территории Украины, которые в прифронтовой полосе должны отлавливать дезертиров. Даже через Крымский мост ужесточили контроль проезда, потому что так бегут дезертиры.

Так что процессы параллельные, и с какой стороны прилетит "чёрный лебедь", на сегодняшний день сказать невозможно.

Давайте немного поговорим о том, что происходит и будет происходить на фронте в 2024 году. На каких участках фронта, на ваш взгляд, сегодня наиболее благоприятная для ВСУ ситуация? То есть где наиболее вероятно наше продвижение, где позиции россиян наиболее "дырявые"?

Нигде. Ни о каком продвижении с нашей стороны сейчас не может быть и речи. Дай Бог, нам удержать те позиции, которые на данный момент под нашим контролем.

Более стабильная ситуация на Васильковском направлении, в районе Пятихаток, о котором все уже забыли.

Также более стабильная ситуация в районе Угледара, на Шахтёрском направлении, летом мы ещё называли его Бердянским (Старомайорское, Урожайное, Угледар и т.д.).

И я бы ещё отметил плацдарм на левом берегу Днепра. Там мы перешли в глухую оборону и, слава Богу, пока ещё удерживаем этот плацдарм. На сколько хватит ещё сил, сказать сложно.

На всех остальных участках фронт просто горит, около 90-100 боевых столкновений за сутки. Из всего горящего фронта, как бы это странно ни звучало, Авдеевка – это самый стабильный участок. Мы там более-менее стабильно держим оборону, потому что на Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях мы отступаем.

Насколько велика вероятность, что российские войска смогут продвинуться на Купянском направлении? Могут ли они подойти к Харькову или пытаться его взять?

Об этом не может быть и речи. Там угроза прорыва врага к реке Оскол, всё. Река Оскол с каскадом водохранилищ будет непреодолима. Российские войска стараются использовать географию местности для того, чтобы обезопасить себя. Среди них тоже не все идиоты. Хоть политические амбиции там и превосходят военную мысль, всё равно здравые люди в генштабе ВС РФ есть. Они прекрасно понимают, что сегодня форсировать Оскол и двигаться на Харьков вдоль границы – это самоубийство для них: у них не хватит ни сил, ни средств. Но выйти на реку Оскол, тем самым выполнив политическое задание по выходу на границы Луганской области, а также создать за счёт реки Оскол и Харьковской области буферную зону, как они и мечтали в самом начале – выйти на административные границы Луганской Донецкой областей, они могут. И дальше вдоль Оскола они могут идти на юго-запад, чтобы помочь группировке в районе Северска и Бахмута захватить последнюю большую агломерацию Краматорск-Славянск.

Это всё. Какой Харьков, вы что!

Для нас есть другая крайне опасная тенденция. Если гипотетически допустить, что Россия выдавит украинские войска за границы Донецкой и Луганской областей, Путин объявит об окончании войны. Представьте, какой будет раскол в мире между теми, кто будет выступать за то, чтобы мы продолжали освобождать свои территории, и теми, кто будет за переговорный процесс. В этом случае мы останемся у разбитого корыта, потому что стопроцентно большинство стран будут настаивать на переговорах.

Поэтому для нас крайне важно удержать все эти территории и не дать реализоваться политическому решению Путина.

Как вы оцениваете ситуацию на левобережье Херсонской области? Когда ВСУ перебрались на левый берег Днепра, у нас заговорили о возможности нового "жеста доброй воли" со стороны российских войск. Каковы перспективы того, что в 2024 году мы сможем выдавить российские войска там и освободить Херсонщину полностью?

Я не уверен, что мы удержим этот плацдарм ещё несколько недель. Размеры плацдарма настолько малы, что он простреливается насквозь. Ведь всё, чего у российской стороны не хватает в плане артиллерии, они компенсируют авиацией. Россияне просто забрасывают управляемыми авиабомбами (УАБами) правый берег Херсонской области и наш плацдарм на левом берегу.

Чтобы можно было говорить о каких-то перспективах этого плацдарма, его нужно расширить хотя бы до размеров 20х20 км. Тогда основная часть артиллерии врага не будет иметь возможности вести перекрёстный огонь.

У нас сложилось просто катастрофическое положение на левом берегу. Я бы сравнил левый берег с "Малой землёй" – когда-то нас заставляли читать в школе Брежнева. Леонид Ильич описывал, как они снимали подштанники и выкладывали их на бруствер окопов, чтобы лётчик мог различить, где линия фронта, и не бомбить своих, когда захватывали плацдарм на Малой земле. Катастрофа в том, что этот плацдарм простреливается. Сможем ли мы его удержать, сказать очень сложно, тем более, при такой интенсивности боёв. Если бы были силы, его нужно было бы расширять, а у нас достаточных сил нет.

Такая же катастрофическая ситуация у нас на Работинском плацдарме, который тоже по размеру 10х10 км. Сколько мы там продержимся, трудно сказать.

Благодаря чему тогда у нас может получиться выйти на границы 1991 года, возможность чего вы отмечали выше? Мы поговорили о некоторых участках фронта – и мало где у нас стабильная ситуация. За счёт чего тогда возможен этот выход на государственные границы? Всё решит западная помощь?

Генерал Залужный чётко и ясно ответил на этот вопрос в своём интервью: нам нужен технологический рывок, современное вооружение. "Железо" побеждает "мясо".

Если нам дадут современное вооружение, мы сможем противостоять российским войскам. А это имеется в виду и авиация, и системы радиоэлектронной борьбы, и ракеты дальностью 300 км и более, и те же танки, но в современной версии.

Я часто привожу такой пример: давая нам Abrams, зачем американцы сняли с них урановую броню? Ведь это фактически уравнивает Abrams с Т-90! Когда нам начнут давать Leopard-2 в версиях А6-А7, тогда другое дело. Нам дали пару машин шестой версии, а седьмой – ни одной. У нас в основном четвёртая и пятая, морально устаревшие.

Если дадут современное вооружение, тогда проблем не будет – тогда даже дистанционно мы будем сносить логистику, тылы и передний край противника, добиваясь огневого преимущества. Мы сегодня с трудом вытягиваем паритет в противостоянии артиллерии только за счёт точности работы западной артиллерии, которая превосходит российскую. А по боеприпасам они нас превосходят в 2,5 раза.

Вот что даст нам преимущество.

Все равно получается, что сейчас 50/50 – то ли дадут такие вооружения Украине, то ли не дадут.

Да, вы совершенно правы, мы полностью зависим от наших западных партнёров, и они могут влиять на ход боевых действий как в положительную сторону, так и в отрицательную. Сейчас, как говорил Ленин в 1917 году, промедление смерти подобно.

А когда возможен выход на границы 1991 года, о чём вы сказали?

Это возможно и в 2024 году. При наличии вышеперечисленных факторов, которые определил генерал Залужный.

Каковы оптимистичный, пессимистичный и реалистичный прогнозы на 2024 год относительно хода и перспектив завершения войны?

Оптимистичный сценарий – это выход на границы 1991 года в 2024 году. При наличии всего комплекта современных вооружений.

Пессимистичный – это освобождение Крыма до конца 2024 года, и всё.

А насколько сейчас велика угроза того, что Украину принудят к переговорам с Россией, и произойдёт заморозка войны?

Угроза заморозки уменьшается с каждым месяцем. Потому что чем дальше, тем больше страны-партнёры понимают, что надо решать проблему не заморозкой конфликта, а его разрешением. Поэтому, на мой взгляд, вероятность этого уменьшается.

Хотя если политическая конъюнктура сложится так, что европейцы не преодолеют страх в плане поставок, они будут вынуждены сказать нам пока что остановиться, чтобы нарастить силы и средства. А потом – либо договоримся, либо опять пойдём войной.

Возможен ли в каком-либо виде перенос войны на территорию России: то ли в виде наращивания интенсивности и глубины ударов по военным объектам РФ, то ли в виде непосредственных боевых действий, то ли в виде, как у нас порой мечтают, возможности "дойди до Москвы"?

Никакие войска не будут входить на территорию Российской Федерации. Этого никто не будет делать. Партнёры тоже будут настаивать на том, чтобы мы сильно не лезли в Россию, даже в плане огневых ударов.

Но мы должны своими силами и средствами воздействовать на противника. Без этого мы не сможем добиться более конкретных успехов, потому что нужно создавать нужную нам морально-психологическую обстановку в стане враге – эйфорию праздника и победы надо ломать. Когда в Москва-Сити взрывались российские министерства, это было хорошее морально-психологическое воздействие на противника. Когда взрывались и горели на аэродроме российские стратегические бомбардировщики, это тоже было хорошее воздействие. Без этого нельзя.

В последние месяцы мы вообще прекратили какое-либо воздействие. Когда в последний раз "неизвестные беспилотники" залетали на территорию Российской Федерации, сложно сказать.

Нечем воздействовать или пока нецелесообразно?

Пока нечем. Мы, как обычно, много говорим, но мало делаем. Простой вопрос: где 40 миллиардов, выделенных на дроны? Федоров сказал, что с 40 компаниями подписаны договоры о производстве дронов. Так где? Столько было презентаций: и такой дрон придумали, и такой дрон придумали, и такой. А сегодня смотришь – волонтёры из кожи вон лезут, чтобы обеспечить армию дронами.

То есть, по вашим прогнозам, России следует ждать от нас только ударов по военным объектам?

Будут только точечные удары по мере наших сил и возможностей по военным объектам врага – по целям, которые являются абсолютно легитимными в военном плане. Мы без этого не вытянем. Мы будем вынуждены наносить такие удары, иначе это будет нескончаемая песня в плане подпитки врага.

С Крымом будет легче разобраться в военном плане, чем с Донбассом. А всё потому, что на Донбасс прямое плечо подвоза. Если даже взорвать все мосты и железнодорожные ветки, можно просто по полям протаптывать грунтовые дороги и везти туда боеприпасы и технику.

Потому мы не обойдёмся без ударов по РФ. Но это будет носить ограниченный характер, к сожалению. Хотя было бы очень классно наносить массовые удары так же, как это делает Россия. Пара блэкаутов в российских городах – и ситуация начнёт резко меняться в нашу пользу.

Чтобы добиться пары блэкаутов по всей России, придётся наносить очень много ударов.

Нет, много ударов не понадобится. Помню, как под Москвой грохнулась одна подстанция – половина Москвы осталась без света, и остановился метрополитен. Такая авария у них была лет 10-15 назад. Всего на одной подстанции авария.

То есть воздействовать нужно только на Москву, не на регионы?

Конечно. На Москву и крупные города.

Но нужно наносить удары по военным объектам и аэродромам везде, куда дотянемся. Вот мы ударили по Энгельсу – и теперь российская стратегическая авиация за Полярным кругом. Мы теперь спокойно можем наблюдать, как вражеские самолёты вылетают, пока они долетят до Каспия, пока они там сбросят ракеты. И мы ждём 5-6 часов, пока ракеты долетят до Киева. А раньше они поднимались с Энгельса, выходили на рубеж, и мы уже видели эти ракеты в воздухе. Разница есть.

Мы вполне можем погасить свет на российских военных объектах, но для этого нужны средства. Те же заводы по производству оружия, например, тот же Тульский оружейный завод. Кстати, Тула производит 160 видов патронов. Почему бы этот завод не оставить без электричества? Пусть побегают и поищут новые трансформаторы, как мы.

Видите ли вы основания ожидать, что в 2024 году в России может измениться внутренняя ситуация настолько, что РФ просто выведет свои войска из Украины? Дворцовый переворот, мятеж в стиле Пригожина или что-то другое – возможны ли подобные события в России в 2024 году?

Да, абсолютно. И это может быть что угодно. Может быть действительно дворцовый переворот, ведь в Кремле сейчас очень шаткое положение. Патрушев пытается руководить и создать какую-то коалицию, чтобы удержать власть. Судя по тому, как убирают людей Путина, самых близких, лишают их допуска к госучреждениям и гостайне, там идёт серьёзное противостояние, зачистка. Потому не исключён такой вариант.

Однако главное – экономическая ситуация, которая может просто обвалиться в один момент.

Даже несмотря на то, что Россия успешно переводит экономику на военные рельсы?

Конечно. Наша задача – насыпать как можно больше прикормки, чтобы "чёрный лебедь" прилетел побыстрее. Это может произойти одномоментно и в любой сфере.

Сколько раз уже Центробанк РФ выравнивал курс доллара. 100 рублей за доллар в России считается психологической планкой. Сейчас курс – 99,6 рублей. В принципе, те же 100 рублей, без 40 копеек. Набиуллина держит курс искусственно и не даёт ему упасть до 100. Но всё равно инфляция 25%. Сегодня в России яйца смели с полок, а завтра топливо может начать заканчиваться на заправках.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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