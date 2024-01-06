Россияне будут двигаться в сторону Харькова: полковник ВСУ назвал направление удара

По словам полковника ВСУ в запасе, россияне будут пытаться прорываться в сторону Харькова как минимум до весны.

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Россияне готовятся к наступлению на Купянском направлении / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

В газете The Telegraph отметили, что 15 января российские оккупационные войска могут начать новое наступление под Харьковом. Однако на самом деле враждебные попытки продвинуться на Купянском направлении продолжаются с прошлого года и не имели успеха. Полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что жителям Харькова и правобережной части Харьковщины ничего не угрожает. Сейчас на территории нет вражеских войск, и в ближайшее время их ожидать не стоит. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

"Развертывание даже такой группировки, как на левом берегу Оскола в районе Купянска, займет несколько месяцев", – отметил Свитан.

Он добавляет, что российские войска активно проводят наступательные операции на левом берегу реки Оскол и в районе Купянска с прошлого года. Там наблюдается определенная подготовка оккупационных сил врага к активизации на этом направлении.

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Свитан также указывает на то, что основным направлением для наступательных действий является захват Синьковки, но с мая прошлого года им это не удалось. Утром 28 декабря противник снова пытался атаковать украинские позиции, но понес значительные потери без достижения значимых результатов.

"Как минимум до весны россияне будут пытаться двигаться в сторону Харькова – это прогнозируемая ситуация. Мы видим там достаточное количество российских сил и средств", – отметил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Наступление россиян на Купянском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Россия должна может рискнуть начать наступательную операцию на Харьков. Однако силы обороны Украины, по его словам, готовы отбить любое вражеское наступление.

Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что российским войскам не удастся продвинуться на Харьков из-за Купянского направления из-за недостаточного уровня подготовки и ресурсов.

По информации британского издания The Telegraph с 4 января, войска России готовятся к "новому наземному наступлению в Харьковской области" и могут начать операцию уже 15 января.

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