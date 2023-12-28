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Путин объявит об окончании войны, когда захватит две области - Жданов о наступлении на Харьков

Юлия Закрепа
28 декабря 2023, 18:01
Оккупанты могут выйти на реку Оскол, чтобы выполнить политическое задание на выход границ Луганской области.
Путин объявит об окончании войны, когда захватит две области - Жданов о наступлении на Харьков
Жданов рассказал о возможном наступлении РФ на Харьков / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред, командование Объединенных Сил ВСУ

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду спрогнозировал события на фронте в 2024 году и велика ли вероятность того, что российские войска смогут продвинуться на Купянском направлении. Эксперт рассказал, могут ли оккупанты подойти в Харьков или пытаться его взять.

"Об этом не может быть и речи. Там угроза прорыва врага к реке Оскол, все. Река Оскол с каскадом водохранилищ будет непреодолимой. Российские войска пытаются использовать географию местности для того, чтобы обезопасить себя. Среди них тоже не все идиоты. Хоть политические амбиции там и превосходят военное мнение, все равно здоровые люди в Генштабе ВС РФ есть. они прекрасно понимают, что сегодня форсировать Оскол и двигаться на Харьков вдоль границы - это самоубийство для них: у них не хватит ни сил, ни средств", - заявил эксперт.

Однако, оккупанты могут выйти на реку Оскол, чтобы выполнить политическую задачу на выход границ Луганской области, а также создать за счет реки Оскол и Харьковской области буферную зону, как они и мечтали в самом начале.

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"Выйти на административные границы Луганской Донецкой областей, они могут. И дальше вдоль Оскола они могут идти на юго-запад, чтобы помочь группировке в районе Северска и Бахмута захватить последнюю крупную агломерацию Краматорск-Славянск. Это все. Какой Харьков, вы что!",- пояснил эксперт.

Жданов подчеркнул, что для нас есть другая крайне опасная тенденция. Если гипотетически допустить, что Россия выдавит украинские войска за пределы Донецкой и Луганской областей, Путин объявит об окончании войны.

"Представьте, каким будет раскол в мире между теми, кто будет выступать за то, чтобы мы продолжали освобождать свои территории, и теми, кто будет за переговорный процесс. В этом случае мы останемся у разбитого корыта, потому что стопроцентно большинство стран будут настаивать на переговорах. Поэтому для нас крайне важно удержать все эти территории и не дать реализоваться политическому решению Путина", - подчеркнул он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, что россияне могут начать новое массированное наступление. Аналитики ISW оценили заявление представителя Белого дома о том, когда россияне могут начать более активные наступательные операции по линии боевого столкновения.

Жданов спрогнозировал сроки возможного наступления Украины. Украина сейчас находится в состоянии перевооружения ВСУ, и западные союзники это понимают. Все будет зависеть от темпов предоставления Украине вооружения западными партнерами.

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война в Украине Харьковская область Олег Жданов
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