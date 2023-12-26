"Есть несколько факторов": Жданов спрогнозировал сроки возможного наступления Украины

Украина при некоторых обстоятельствах сможет пойти в наступление на нескольких направлениях примерно через полгода.

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Жданов спрогнозировал сроки возможного наступления Украины/ коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада сил теробороны ВСУ, Главред

Есть несколько факторов, которые влияют на то, когда Украина сможет пойти в масштабное наступление на нескольких направлениях. В первую очередь это будет зависеть от темпов предоставления Украине вооружения западными партнерами.

Украина сейчас находится в состоянии перевооружения ВСУ, и западные союзники это понимают. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

Он отметил, что наши союзники в этом году увидели, насколько эффективнее западная техника в противовес старой советской и даже новой российской.

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"Возобновление больших наступательных действий будет зависеть от того, насколько быстро западные партнеры смогут перевооружить и предоставить необходимое количество техники Силам обороны Украины. То, что ее надо предоставлять в больших объемах и быстрее, чем в прошлом году – такое понимание на Западе уже есть, учитывая заявления европейских и американских политиков", – отметил Жданов.

Он напомнил слова экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, который говорил о том, что прорыв на фронте не состоялся из-за поступления обещанного оружия для Украины с задержаниями. Петреус отмечал, что было бессмысленно ожидать от Украины большого прорыва на фронте в 2023 году, ведь Запад ее недостаточно вооружил для этого.

Жданов предположил, что в перспективе Украина может быть готова к проведению масштабной наступательной операции хотя бы в пределах одного-двух оперативных направлений примерно через полгода: где-то конец весны – начало лета. И такие действия повлияют на общую ситуацию по линии фронта.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Зеленский собрал военное руководство на Ставку – обсудили план войны на 2024 год. Зеленский отметил, что отдельное внимание уделено производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним.

Также ранее журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник рассказал, когда завершится война России против Украины. Сотник считает, что война будет идти столько, сколько продержится Российская Федерация с Путиным.

Напомним, ранее стало известно, кто не подлежит призыву в ВСУ согласно новому законопроекту о мобилизации. Ряд категорий украинцев не будет подлежать мобилизации.

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