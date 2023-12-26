Зеленский собрал военное руководство на Ставку: обсудили план войны на 2024 год

Зеленский отметил, что отдельное внимание уделено производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним.

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Зеленский провел Ставку / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 26 декабря провел заседание Ставки с военным руководством Украины.

На заседании президенту Украины докладывали Минстратегпром, Минобороны о согласовании от Генерального штаба. Также произошло распределение заказов и увеличение количества производителей. Решили многие детали, в основном о планировании следующего года и обеспечении наших Сил обороны и безопасности.

"Сейчас уже сотни компаний задействованы в ключевых производствах, и я благодарен каждому предприятию, которое обеспечивает нужный результат для наших воинов. 2024 год должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. Контрактование и бюджет обеспечиваем", - отметил президент в своем Telegram-канале. видео дня

Зеленский отметил, что отдельное внимание уделено производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним.

"Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах. Как и всегда, были доклады главкома и командующих направлений по ситуации на фронте: конкретные позиции, конкретные потребности. Благодарен нашим воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним сосудом. Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине", - подчеркнул президент.

Напомним, что Зеленский рассказал, что ВСУ снижают потенциал оккупантов, российская "оборонка" замедляется. Президент добавил, что украинские Силы обороны продолжают работать над ликвидацией российских оккупантов.

Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

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