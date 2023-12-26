УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский собрал военное руководство на Ставку: обсудили план войны на 2024 год

Юлия Закрепа
26 декабря 2023, 13:08обновлено 26 декабря, 13:51
Зеленский отметил, что отдельное внимание уделено производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним.
Зеленский собрал военное руководство на Ставку: обсудили план войны на 2024 год
Зеленский провел Ставку / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 26 декабря провел заседание Ставки с военным руководством Украины.

На заседании президенту Украины докладывали Минстратегпром, Минобороны о согласовании от Генерального штаба. Также произошло распределение заказов и увеличение количества производителей. Решили многие детали, в основном о планировании следующего года и обеспечении наших Сил обороны и безопасности.

"Сейчас уже сотни компаний задействованы в ключевых производствах, и я благодарен каждому предприятию, которое обеспечивает нужный результат для наших воинов. 2024 год должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. Контрактование и бюджет обеспечиваем", - отметил президент в своем Telegram-канале.

видео дня

Зеленский отметил, что отдельное внимание уделено производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним.

"Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах. Как и всегда, были доклады главкома и командующих направлений по ситуации на фронте: конкретные позиции, конкретные потребности. Благодарен нашим воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним сосудом. Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине", - подчеркнул президент.

Напомним, что Зеленский рассказал, что ВСУ снижают потенциал оккупантов, российская "оборонка" замедляется. Президент добавил, что украинские Силы обороны продолжают работать над ликвидацией российских оккупантов.

Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Зеленский ставка
Реклама

Главное за день

"Попытаются захватить еще большую территорию": журналист раскрыл планы РФ на 2024-й год

"Попытаются захватить еще большую территорию": журналист раскрыл планы РФ на 2024-й год

14:58 Украина
Будет ли в Украине снег на Новый год: где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов

Будет ли в Украине снег на Новый год: где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов

13:43 Синоптик
Зеленский собрал военное руководство на Ставку: обсудили план войны на 2024 год

Зеленский собрал военное руководство на Ставку: обсудили план войны на 2024 год

13:08 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:58

"Попытаются захватить еще большую территорию": журналист раскрыл планы РФ на 2024-й год

14:53

"Сифилитики и наркоманы": безумная Цыганова с мужем выдали бред о "голой" вечеринке

14:46

"Для всех, кто писал мне расчесаться": Дантес ошеломил сменой имиджа

14:45

Киркоров поджал хвост и оправдал участие в "голой" вечеринке патриотизмом и любовью к РФВидео

14:40

Не делайте этого: популярное в интернете упражнение вредит здоровью

В Крыму гремели мощные взрывы: уничтожен российский десантный корабль НовочеркасскВ Крыму гремели мощные взрывы: уничтожен российский десантный корабль Новочеркасск
14:34

Как не угробить сантехнику: мастер назвал убойный способ прочистки канализации

14:23

Неописуемый восторг: зачем люди обрезают кулинарную кисточку

14:15

"90% данных - секретные": Сотник рассказал, когда завершится война России против УкраиныВидео

14:10

Дан Балан поддержал украинцев на своем концерте в Молдове

Реклама
13:52

Удивите близких и себя: съедобная свеча из масла на праздничный стол

13:43

Будет ли в Украине снег на Новый год: где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов

13:29

На рептилию похож: Сергей Зверев напугал своим жутким внешним видом

13:16

"Жалею, что сама не родила": Наталья Могилевская сделала признание о материнстве

13:08

Зеленский собрал военное руководство на Ставку: обсудили план войны на 2024 год

12:59

Как узнать пароль от Wi-Fi: хитрый фокус знает не каждый хакер

12:49

Интересная головоломка для самых внимательных: нужно найти зеленую рыбу за 11 секунд

12:32

Россия заявила об уничтожении двух украинских Су-24 в Крыму: в Воздушных силах отреагировали

12:28

Только люди с "орлиным зрением" найдут енота за 9 секунд: сложная оптическая иллюзия

12:12

Нужно только 2 чашки воды: как отличить натуральный чай от подкрашенного

12:06

В Киеве появятся блокпосты и будут проверять документы: в КМВА назвали причину

Реклама
12:00

Победитель "Танців з зірками" Евгений Кот впервые станет отцомВидео

12:00

Путин хочет захватить Украину и напасть на НАТО, его режим рухнет до 2030 года – СотникЭксклюзив

11:58

Пенсионный фонд увеличил выплаты в декабре: кто получил больше

11:53

В российском "Слове пацана" снялся настоящий убийца, которого искали 12 лет

11:48

На борту были "Шахеды": новые подробности удара по БДК "Новочеркасск" в Феодосии

11:31

Как замариновать лук в домашних условиях: копеечная добавка есть на каждой кухне

11:23

Уничтожены десятки единиц техники: в ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

11:21

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Лошадям - экономить, Козы - получать желаемое

11:21

Новый законопроект о мобилизации: кто не подлежит призыву в ВСУ

10:45

Керченский мост перекрыт: россияне в панике после уничтожения десантного корабля

10:31

Удар по кораблю "Новочеркасск": в Воздушных силах заявили о спланированной операции

10:28

Закон о мобилизации: что нужно знатьмнение

10:28

Законопроект готов: в Украине могут мобилизовать лица с инвалидностьюФото

10:20

Масштабный скандал в украинском шоу бизнесе: организатор украл средства у многих артистов

10:07

Гороскоп на завтра 27 декабря 2023: Телец - простите любимого, Весы - готовьтесь к океану любви

09:53

Три страны в Европе готовы заплатить украинцам за возвращение домой: кто получит 5300 евро

09:42

"Гибель 108 украинских военных под Авдеевкой": в ВСУ опровергли информацию

09:08

Есть на любой модели: скрытая функция микроволновки, которой пользуются единицы

09:03

"Корабль поврежден": у Шойгу подтвердили удар ВСУ по БДК "Новочеркасск"

08:47

Оккупанты ночью атаковали Украину дронами: в Генштабе раскрыли последствия

Реклама
08:30

Церковный праздник 27 декабря: почему не стоит выходить в этот день на улицу

08:30

Гороскоп на 2024 год: Украину ждёт шанс закончить войну и благая весть из РоссииЭксклюзив

08:10

Как битва за Авдеевку превращается в битву против новой стратегии Путинамнение

07:59

"Взрыв в Киеве видно было": у россиян - истерика из-за удара по "Новочеркасску"

07:50

ВСУ уничтожили БДК "Новочеркасск" в Феодосии: в Генштабе раскрыли подробности

06:35

Только единицы увидят ошибку за 5 секунд: оптическая иллюзия для самых сообразительных

06:10

Что нужно Украине, чтобы выстоять в этой войнемнение

05:30

Как отбелить тюль от желтизны и серости: простой способ, о котором многие забыли

04:38

Сделали даже больше: в Раде подытожили результаты контрнаступления ВСУ в 2023 году

03:30

Враг Путина и друг Украины: эксперт назвал конкурента Трампа от республиканцев

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять