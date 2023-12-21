ВСУ снижают потенциал оккупантов, российская 'оборонка' замедляется - Зеленский

В украинской разведке доложили Зеленскому о планах врага.

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РФ замедляет работу оборонно-промышленного комплекса / колаж: Главред, фото: ОПУ, 43 окрема механізована бригада

В РФ замедляется работа оборонно-промышленного комплекса. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили в украинской разведке. Зеленский рассказал об этом в своем видеообращении.

Также в разведке разузнали о планах врага.

"Сегодня же был отдельный доклад ГУР. Планы врага, работа российской "оборонки" - есть сигналы по их замедлению", - сказал Зеленский.

видео дня

Зеленский добавил, что украинские Сили обороны продолжают работать над снижением потенциала оккупантов.

"Будем их замедлению еще помогать. Верим в наши силы! И каждый день прибавляем силы Украине", - добавил он.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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