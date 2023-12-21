УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ снижают потенциал оккупантов, российская "оборонка" замедляется - Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
21 декабря 2023, 23:27
В украинской разведке доложили Зеленскому о планах врага.
ВСУ снижают потенциал оккупантов, российская 'оборонка' замедляется - Зеленский
РФ замедляет работу оборонно-промышленного комплекса / колаж: Главред, фото: ОПУ, 43 окрема механізована бригада

В РФ замедляется работа оборонно-промышленного комплекса. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили в украинской разведке. Зеленский рассказал об этом в своем видеообращении.

Также в разведке разузнали о планах врага.

"Сегодня же был отдельный доклад ГУР. Планы врага, работа российской "оборонки" - есть сигналы по их замедлению", - сказал Зеленский.

видео дня

Зеленский добавил, что украинские Сили обороны продолжают работать над снижением потенциала оккупантов.

"Будем их замедлению еще помогать. Верим в наши силы! И каждый день прибавляем силы Украине", - добавил он.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Зеленский вторжение России
Реклама

Главное за день

ВСУ снижают потенциал оккупантов, российская "оборонка" замедляется - Зеленский

ВСУ снижают потенциал оккупантов, российская "оборонка" замедляется - Зеленский

23:27 Украина
ТЦК будут знать "все" о военнообязанных: в ВСУ рассказали подробности

ТЦК будут знать "все" о военнообязанных: в ВСУ рассказали подробности

22:24 Украина
Праздничной погоды не будет: синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год

Праздничной погоды не будет: синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год

21:00 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

23:37

"Большая мобилизация или оккупация": почему для победы Украины необходима мобилизация - Дикий

23:27

ВСУ снижают потенциал оккупантов, российская "оборонка" замедляется - Зеленский

23:02

Остапчук подтвердил, что женился в третий раз

22:52

"Путин ходит по лезвию ножа": увеличение расходов на армию может привести к краху РФ - Грант

22:24

ТЦК будут знать "все" о военнообязанных: в ВСУ рассказали подробности

В Киеве может повториться Куреневская трагедия - Александр СергиенкоВ Киеве может повториться Куреневская трагедия - Александр Сергиенко
22:01

"Буду в его распоряжении": Орбан дал добро на встречу с Зеленским

21:28

Без паники, проблема решаема: что делать, если перестал заряжаться телефон, действенные методы

21:12

Эту ошибку допускают все: почему не получается сделать запеченную картошку хрустящей

21:02

"Враг прорывается": Снегирев назвал ключевую цель россиян в Донецкой области

Реклама
21:00

Праздничной погоды не будет: синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год

20:53

Подтягивают резервы и наступают на юге: в ВСУ рассказали о "мясных" штурмах врага

19:47

"Вместе и до конца": Вячеслав Узелков женится во второй раз

19:38

Как быстро отбеливать белые вещи: давно забытый, но очень эффективный способ

19:12

Лунный календарь 22 декабря 2023: повезет ли в этот день в финансовом плане

19:10

Трансформация и обновление власти необходимымнение

19:07

Штормовой ветер, метель и снег: в Украине сильно портится погода

18:55

У кого есть законное право платить только половину коммуналки: ответ экспертов

18:53

"Нормальные" выплаты, но не для всех: МОН готовит масштабные изменения в системе стипендий

18:40

Уступки в обмен на помощь Украине: в США сказали, как Трамп может сорвать сделку

18:28

Как приготовить крабовый салат по-новому: второе дыхание традиционного блюда

Реклама
18:07

Нас будет шестеро: Тимур Мирошниченко рассказал об усыновлении второго ребенка

18:05

Россияне готовят "имитацию выборов" на ТОТ: что оккупанты придумали для их фальсификации

18:04

Кума сбежавшей в РФ "молчуньи" Безрук объяснила, почему та не говорит о войне

18:00

5 вещей, которые люди смывают в унитаз, но делать этого нельзя

17:59

Дважды в одну реку не войдешь: к 3 знакам зодиака вернутся бывшие в 2024 году

17:34

Украина к концу 2023 года разочарована Западом, Путин выжидает – AP

17:29

Денис Казанский. Царев сорвался и разоблачил ПутинаВидеоблоги

17:13

Нидерланды и Финляндия отправят Украине "миллионные" пакеты помощи: на что пойдут средства

16:55

"Страшное правосудие": в FT спрогнозировали, что будет в случае победы России в войне

16:51

Весь график красный: в Украине резко усилилась магнитная буря

16:51

Найти эльфа за 10 секунд под силу немногим: сложная оптическая иллюзия

16:23

Лопес и Аффлек рассказали о жутких результатах своих старых неудачных романов

16:23

Мобилизация в ВСУ "за границей": в Минобороны уточнили слова Умерова

16:16

"Ситуация сложная": оккупанты продвинулись в районе Синьковки - Снегирев

16:14

РФ выпустила по Украине 7400 ракет, уничтожить удалось лишь 1600 - Игнат

16:06

Безинициативные или стабильные: кто такие флегматики, как из выделить из толпы

16:00

Зачем люди мазали живот пеплом 22 декабря: приметы, которые уберегут новую жизнь

15:59

"Могут затянуть процесс": эксперт раскрыл, за сколько отремонтируют тонели на "синей ветке"

15:54

Как приготовить мыло дома: эти советы помогут любой хозяйке

15:40

Без неё не праздник: Клопотенко рассказал, как приготовить кутью на Рождество

Реклама
15:37

"Друг Путина" Орбан назвал войну в Украине "операцией" и разразился угрозой

15:22

Хитрые повара не выбрасывают луковую шелуху: куда ее добавляют

15:03

Уничтожили почти 30 единиц техники: в ВСУ раскрыли детали боев за Авдеевку

14:54

"Гонщик года 2023": украинец стал лучшим картинг-пилотом в мире

14:53

"Ни один русский человек не желал украинцам зла": российская актриса выдала новый бред об украинцах

14:39

Планы по мобилизации 500 тысяч человек: Данилов анонсировал решение

14:26

Пыхтеть на кухне больше не придется: мужчина показал, как отмыть узкую банку

14:04

Тяжелобольная Шеннон Доэрти рассказала, как ее подставила Алисса Милано

14:03

Может ли кофе поднять кровяное давление: фармацевт дал неожиданный ответ

13:58

Венгрию обведут вокруг пальца: ЕС может дать Украине €50 млрд без Будапешта – Орбан

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять