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Каким будет окончание войны: эксперт назвал 3 сценария

Ангелина Подвысоцкая
11 октября 2023, 00:19 обновлено 11 октября, 00:19
Даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.
ВСУ, Abrams
Эксперт назвал 3 сценария окончания войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Википедия

Война в Украине может временно прекратится и начнет действовать так называемый "Минск-3". Это является один из возможных сценариев развития событий на фронте. Об этом в интервью Главреду рассказал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

По такому сценарию страна не сможет позволить себе расслабиться, ведь рано или поздно РФ снова может попытаться захватить новые территории.

"Какой бы правитель не пришел к власти в России через 5-10 лет, население будет жаждать реванша и завершения войны на своих условиях", - говорит Рустамзаде.

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Еще один сценарий предполагает капитуляцию России. При этом Украина вернет все свои территории, Москва потеряет свое ядерное оружие и будут установлены для оккупантов квоты на численность вооруженных сил.

"Такой сценарий обеспечит Украине безопасность на 10-20 лет", - убежден эксперт.

Согласно третьему сценарию, Украина вернет земли, однако в РФ останется ядерка и никаких других ограничений не будет.

"Такой сценарий также нельзя называть полноценной победой Киева, потому что Украина, в зависимости от того, кто будет руководить Россией, столкнется с ядерным шантажом и попытками силового давления", - говорит эксперт.

Рустамзаде убежден, что если в стране будет развиваться последний сценарий, то над Украиной все время будет нависать угроза возобновления боевых действий.

Кто такой Агиль Рустамзаде

Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана.

В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Когда закончится война в Украине?

Недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал вероятные сроки войны РФ против Украины. По его мнению, война РФ против Украины не будет долговременной, ведь россияне физически не могут вести долговременные действия.

Ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил журналист Александр Сотник, война в Украине может закончиться внезапно.

"К большому сожалению, я очень промахнулся, когда говорил, что к концу 2023 года все это закончится, но еще есть время, чтобы это произошло. Потому что диктатор внезапно смертен, и, когда его не станет, все закончится внезапно, и за стол переговоров все-таки сядут", - сказал Сотник.

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война в Украине вторжение России
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