Когда закончится война в Украине: Буданов дал неожиданный прогноз

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал вероятные сроки войны РФ против Украины.
По его мнению, война РФ против Украины не будет долговременной. Такое заявление он сделал в ходе ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES).
"Я не разделяю мнение, что это будет продолжительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, по противнику", - заявил Буданов.
По его словам, россияне физически не могут вести долговременные действия.
"Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок - то вполне понятно, что вы будете правы", - добавил начальник военной разведки.
Ранее Буданов рассказал, как Кремль готовил покушения на Зеленского. Несколько раз всерьез русские агрессоры готовили определенные операции по ликвидации президента Зеленского, сказал генерал Буданов.
Напомним, ранее в ГУР назвали число покушений на Буданова. В результате нападений на Кирилла Буданова никто из сотрудников ГУР не погиб.
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