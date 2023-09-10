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Когда закончится война в Украине: Буданов дал неожиданный прогноз

Алексей Тесля
10 сентября 2023, 18:26 обновлено 10 сентября, 18:29
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Россияне физически не могут вести долговременные действия, уверен начальник ГУР.
Кирилл Буданов, война в Украине
Кирилл Буданов спрогнозировал сроки окончания войны / Коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, УНИАН

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал вероятные сроки войны РФ против Украины.

По его мнению, война РФ против Украины не будет долговременной. Такое заявление он сделал в ходе ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

"Я не разделяю мнение, что это будет продолжительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, по противнику", - заявил Буданов.

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По его словам, россияне физически не могут вести долговременные действия.

"Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок - то вполне понятно, что вы будете правы", - добавил начальник военной разведки.

Ранее Буданов рассказал, как Кремль готовил покушения на Зеленского. Несколько раз всерьез русские агрессоры готовили определенные операции по ликвидации президента Зеленского, сказал генерал Буданов.

Напомним, ранее в ГУР назвали число покушений на Буданова. В результате нападений на Кирилла Буданова никто из сотрудников ГУР не погиб.

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война России и Украины Кирилл Буданов
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