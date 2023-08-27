РФ устроила настоящую "охоту": в ГУР назвали число покушений на Буданова

В результате нападений на Кирилла Буданова никто из сотрудников ГУР не погиб.

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Оккупанты пытались устранить Кирилла Буданова / Коллаж: Главред, Фото: Рixabay.com, Скриншот

Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о покушениях на главу ГУР Кирилла Буданова.

По его словам, глава военной разведки Украины с 2014 года пережил более 10 покушений на свою жизнь. Об этом он сообщил в эфире ISLND TV.

Он говорит, что к попыткам убить Буданова можно отнести и авиационно-ракетный удар. При этом в результате последних нападений никто из сотрудников ГУР не погиб.

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При этом представитель ГУР отметил, что даже во время покушений разведка, а также ее руководство, не останавливала своей работы.

"Очень интересны и забавны были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то где-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то. Очень забавно, очень интересно, продолжайте тратить свои усилия и ресурсы", - добавил Юсов.

Ранее сообщалось, что с начала войны Владимир Зеленский пережил более 12 попыток покушений. Часть покушений помогло предотвратить Центральное разведывательное управление США.

Напомним, ранее сообщалось, что российские спецслужбы пытались совершить покушение на жизнь президента Украины Владимира Зеленского, однако они не смогли достичь своей цели. Об этом рассказал бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур.

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