Экс-разведчик рассказал о бешеном количестве провальных покушений на Зеленского

Экс-разведчик отметил, что покушения на Зеленского начались еще до того, как он стал президентом.

Экс-разведчик объяснил, почему покушения на Зеленского провалились / Офис президента

Много раз российские спецслужбы пытались совершить покушение на жизнь президента Украины Владимира Зеленского, однако они не смогли достичь своей цели. Об этом рассказал бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур.

Как отметил Кур в эфире 24 канала, покушения на Зеленского начались еще до того, как он стал президентом. По его словам, еще тогда российским спецслужбам "заказали" Зеленского. Этот заказ был от главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Зеленский с "95 кварталом" посмеялся над ним, как они смеялись над всеми – в этом не было ничего удивительного, ведь они юмористы. И украинские оперативники по спецсвязи выходили на криминалитет и торговались. Слава Богу, что Зеленский не повелся и не пошел на разборки по "понятиям", - отметил Кур.

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По его мнению, заявления Владимира Зеленского о том, что он не намерен выполнять "Минские соглашения", подтолкнули российские спецслужбы к такому решению.

"И тогда российские спецслужбы по приказу Путина решили его устранить. Покушение на Шефира (первого помощника президента - ред.) было совершено не просто так. На Зеленского было совершено почти столько покушений, сколько на Фиделя Кастро. А его пытались убить очень большое количество раз", - подчеркнул экс-разведчик.

По его словам, все покушения были неудачными, потому что все вокруг российского диктатора Владимира Путина – блеф.

"Главным резидентом в Украине у него был Медведчук – закомплексованный и никчемный человек. Как в него можно было вкладывать десятки миллиардов долларов в год в течение 20 лет? Кто кого разводил? Медведчук, конечно", - уверен Кур.

Покушения на президента Зеленского

С начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - заявил Подоляк.

Ранее советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский заявлял, что боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", - сообщил Лубкивский, добавив, что все доказательства относительного сговора будут представлены Международному суду.

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