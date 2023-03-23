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"В планах разговор есть": на Банковой рассказали, что мешает переговорам Зеленского и Си Цзиньпина

23 марта 2023, 23:40
Организация переговоров между двумя лидерами столкнулась с определенными сложностями из-за отсутствия четкой позиции КНР.
Владимир Зеленский, Си Цзиньпин
На Банковой рассказали, что мешает переговорам Зеленского и Си Цзиньпина / Офис президента Украины , ua.depositphotos.com

Диалог между украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином планируется. Однако в его организации возникли определенные трудности из-за позиции КНР. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"В планах разговор есть. Организационно занимаются и Офис президента, и МИД – и Ермак, и Кулеба. Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня объяснить последствия неправильной финализации войны практически некому, ведь президент довольно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и в том числе, среди нейтральных стран", - отметил Подоляк.

В то же время, по словам советника главы Офиса президента, организация переговоров между двумя лидерами столкнулась с определенными сложностями из-за отсутствия четкой позиции Китая относительно его участия в решении военных вопросов между Украиной и РФ.

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"Это довольно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть, хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной, или все-таки он будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил", - сказал Подоляк.

Он также прокомментировал переговоры между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, которые состоялись в Москве 21-22 марта. Подоляк подчеркнул, что диалог об Украине, о войне РФ в Украине и китайский мирный план по сути в них не отразился.

"Нет четкой фиксации, что они приняли решение идти по плану Китая, что нужно прекратить огонь или заставить Украину сесть за переговоры. Нет данных и о том, что Китай и Россия обсуждали военную составляющую относительно возможности Китая помогать РФ оружием. Все эти переговоры были посвящены экономике", - резюмировал советник главы ОП.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта посетил Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ. Си Цзиньпин – первый из мировых лидеров, который провел встречу с хозяином Кремля после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

Как отметил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, на самом деле такая поддержка ничего не значит. Если Путин проиграет выборы или закончит жизнь самоубийством, то ничего не случится. У Китая есть экономические рычаги, свои инструменты давления на Россию. Пекин интересуют исключительно преференции и стабильность территории.

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