'Довел РФ до процветания': Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом

Си Цзиньпин выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом / ua.depositphotos.com, Скриншот YouTube

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, несмотря на международный орден на арест российского диктатора Владимира Путина, который был выдан несколько дней назад Международным уголовным судом в Гааге.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина своим "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

"Я знаю, что в следующем году в вашей стране состоятся очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству за последние годы в России достигли значительных успехов в деле достижения успехов и процветания страны. Уверен, что русский народ вас сильно поддержит в ваших добрых начинаниях", - сказал Си Цзиньпин.

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Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом / скриншот

Визит Си Цзиньпина в РФ

17 марта в Кремле подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта. Спикер МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Си Цзиньпин во время визита в РФ будет отстаивать "объективную и беспристрастную" позицию Китая по отношению к российско-украинской войне и будет продвигать необходимость мирного урегулирования.

Поездка Си Цзиньпиня в Москву состоится на фоне попыток Пекина представить себя нейтральным посредником в войне РФ против Украины, сохранить свои отношения без границ с РФ и восстановить связи с Западом.

Аналитики Института изучения войны считают, что Си Цзиньпин во время официального визита в РФ, вероятно, будет обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным схемы уклонения от санкций и заинтересованность Китая в посредничестве в урегулировании войны в Украине.

Российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко прокомментировал визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву. По его словам, встреча российского диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина - это самый серьезный вопрос повестки дня.

"Решения, которые были приняты на ХХ съезде Коммунистической партии Китая, станут очень печальными для всего мира. Китай взял твердый курс на развитие имперских настроений и более агрессивной внешней политики. Я считаю, что самая большая опасность кроется в ставке Пекина на формирование персоналистского типа правления", - рассказал Яковенко.