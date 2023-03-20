Нейтралитет в пользу Путина: эксперт спрогнозировал, чего ждать от визита Си Цзиньпина в РФ

Самая большая опасность кроется в ставке Пекина на формирование персоналистского типа правления.

Игорь Яковенко рассказал, зачем Си Цзиньпин поехал с визитом в Москву / Фото Telegram, Главред

Российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко прокомментировал визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву и назвал возможные цели главы КНР.

По его словам, встреча российского диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина - это наиболее серьезный вопрос повестки дня.

"Решения, которые были приняты на ХХ съезде Коммунистической партии Китая, станут очень печальными для всего мира. Китай взял твердый курс на развитие имперских настроений и более агрессивной внешней политики. Я считаю, что самая большая опасность кроется в ставке Пекина на формирование персоналистского типа правления", - рассказал Яковенко в интервью Главреду.

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По его словам, Китай всегда представлял собой диктатуру при коллективном руководстве, в которой есть лидер, но управление не является строго персональным. Опасность персоналистской диктатуры состоит в том, что она, за редкими исключениями, практически всегда вырождается, отметил социолог.

"Отношения между Китаем и Россией сегодня можно назвать нейтралитетом в пользу Путина. Однако это специфический нейтралитет. Судя по содержанию "мирного плана" КНР по Украине, можно сделать вывод, что документ аналогичного характера могли бы написать и в Москве. И его с удовольствием поддержал бы Кремль, потому что там нет главного пункта – вывод российских войск из Украины", - резюмировал Яковенко.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Визит Си Цзиньпина в РФ

17 марта в Кремле подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта.

Спикер МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Си Цзиньпин во время визита в РФ будет отстаивать "объективную и беспристрастную" позицию Китая по отношению к российско-украинской войне и будет продвигать необходимость мирного урегулирования.

Поездка Си Цзиньпиня в Москву состоится на фоне попыток Пекина представить себя нейтральным посредником в войне РФ против Украины, сохранить свои отношения без границ с РФ и возобновить связи с Западом.

Аналитики Института изучения войны считают, что Си Цзиньпин во время официального визита в РФ, вероятно, будет обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным схемы уклонения от санкций и заинтересованность Китая в посредничестве в урегулировании войны в Украине.

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