Си Цзиньпин в России хочет обсудить схемы уклонения от санкций – ISW

Глава КНР Си Цзиньпин планирует обсудить с Путиным схемы обхода санкций, которые будут способствовать продаже и предоставлению китайской техники России.

Путин и Си Цзиньпин встретятся в Москве 20-22 марта / Фото kremlin.ru

Лидер КНР Си Цзиньпин во время официального визита в РФ, вероятно, будет обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным схемы уклонения от санкций и заинтересованность Китая в посредничестве в урегулировании войны в Украине. Об этом пишут аналитики Института изучения войны в свежем отчете.

Кремль заявил, что Путин и Си планируют подписать двусторонние документы, содержание которых пока неизвестно, и обсудить актуальные вопросы всестороннего партнерства РФ и Китая, напоминают в ISW.

Ранее сообщалось, что китайские компании продали российским компаниям детали для беспилотников и оборудование, которое может быть использовано в военных целях. При этом западные разведывательные службы заявили, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления России летального вооружения.

видео дня

"Си, вероятно, планирует обсудить с Путиным и российскими официальными лицами схемы обхода санкций, которые будут способствовать продаже и предоставлению китайской техники России", – считают эксперты института.

1 марта Александр Лукашенко и Си подписали пакет из 16 соглашений, которые могут облегчить обход санкций против РФ путем продвижения китайской продукции через Беларусь.

"Си также, вероятно, имеет целью способствовать китайским усилиям, направленным на позиционирование Китая как беспристрастного посредника на переговорах между Россией и Украиной. Китай 24 февраля обнародовал мирный план из 12 пунктов по войне в Украине, хотя остается неясным, что конкретно будут включать китайские предложения по урегулированию войны путем переговоров. Си может попытаться использовать свой успех в посредничестве в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией для более широких усилий по посредничеству в этой войне", – добавили аналитики института.

Визит Си Цзиньпина в РФ

17 марта в Кремле подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта. Он приедет по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

Ранее о планах Си Цзиньпина посетить Россию писало издание Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков тогда отказался от комментариев.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита Москву на следующей неделе, отмечала газета The Wall Street Journal.

13 марта президент США Джо Байден заявил, что планирует в скором времени поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Когда точно состоится этот разговор, глава Белого дома не сообщил.

Также в СМИ сообщили, что накануне визита главы КНР китайская сторона пытается прозондировать, на какие уступки готов диктатор РФ в конфликте с Украиной. При этом российские элиты надеются, что Китай просто не даст России проиграть, а как будет выглядеть "выигрыш" или "ничья" - уже неважно.

Другие новости: