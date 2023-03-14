Встреча Путина и Си Цзиньпина: Пекин хочет выяснить, на какие уступки готова РФ в войне с Украиной - СМИ

Российские элиты надеются, что Китай просто не даст России проиграть, а как будет выглядеть "выигрыш" или "ничья" уже неважно.

Си Цзиньпин и Владимир Путин могут встретиться в период с 18 по 23 марта / Фото: сайт Кремля

Встреча Путина с лидером Китая Си Цзиньпином может состояться уже через несколько дней. В преддверии визита главы КНР китайская сторона пытается прозондировать, на какие уступки готов президент России в конфликте с Украиной. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, с китайской стороной обговариваются возможные даты визита Си Цзиньпина в РФ с 18 по 23 марта.

Также генерал СВР отмечает, что российский диктатор не хочет давать никаких обещаний в отношении мирного плана Китая и говорит, что подобные вопросы готов обсуждать исключительно во время личной встречи с лидером Китая.

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На канале отметили, что Путин стал чувствовать себя намного хуже на фоне прохождения срочной терапии.

"Пока непонятно, в каком состоянии будет находится Путин, если визит Си Цзиньпина состоится в течение ближайших двух недель, и сможет ли президент России полноценно провести встречу и донести свои мысли до китайского руководства. Ближайшее окружение президента сильно сомневается в способности Путина в период терапии убедить китайское руководство поставить необходимые вооружения в достаточных количествах. Основная надежда элит вокруг президента - это то, что Китай просто не даст России проиграть, а как будет выглядеть "выигрыш" или "ничья" уже неважно", — говорится в сообщении.

Возможный визит Си Цзиньпина в РФ

Как сообщал Главред, глава КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Россию и провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. О планах Си Цзиньпина пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита Москву на следующей неделе, пишет The Wall Street Journal.

13 марта президент США Джо Байден заявил, что планирует в скором времени поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Когда точно состоится этот разговор глава Белого дома не сообщил.

"Мирный план" Китая по Украине

24 февраля Китай обнародовал документ, в котором Пекин изложил свою позицию по войне России против Украины.

В документе 12 пунктов – в них китайцы призывают к переговорам, намекают на снятие санкций с агрессора России и подчеркивают неприемлемость применения ядерного оружия. Китай не предложил никакой пошаговой структуры реализации этих пунктов и не осудил военные преступления РФ.

Президент Владимир Зеленский отметил, что он не согласен с некоторыми пунктами по войне, но допустил возможность обсуждения Киевом декларации Китая. Украинский гарант подчеркнул, что Украина ставит перед собой задачу изоляции России.

Президент США Джо Байден раскритиковал "мирный план" Китая и заявил, что он выгоден исключительно стране-оккупанту России. По словам главы Белого дома, Путин положительно воспринял данный документ.

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