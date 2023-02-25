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"Если Путин этому аплодирует, разве это хорошо?": Байден разнес "мирный план" Китая и пригрозил санкциями

25 февраля 2023, 20:48
США применят против КНР жесткие санкции в случае передачи этой страной оружия стране-агрессору России.
Джо Байден, флаг Китая
Байден разнес "мирный план" Китая и пригрозил санкциями/ Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден раскритиковал так называемый "мирный план", который предложил Китай для завершения войны в Украине. Американский лидер подчеркнул, что этот план выгоден только стране-агрессору России.

Он также обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин, похоже, положительно воспринял китайский "мирный план". А это лишь подтверждает, что он является выгодным для РФ. Слова Байдена процитировало CNN.

"Если Путин аплодирует этому, то как это может быть хорошо?.. Я не шучу. Я смертельно серьезен... Я не видел в плане ничего, что указывало бы на наличие чего-то, что было бы выгодно кому-то, кроме России, если бы придерживались китайского плана", – заявил Байден.

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Также он раскритиковал идею того, что Китай может принимать участие в переговорах между Украиной и страной-агрессором Россией.

"Идея о том, что Китай собирается вести переговоры о конце войны, которая является абсолютно несправедливой войной для Украины, просто нерациональна", – подчеркнул президент США.

В то же время он заявил, что если Китай всё таки решится дать оружие России, то столкнется с пагубными санкциями. Байден подчеркнул, что Пекин должен прежде всего задуматься о защите своих интересов и в первую очередь экономики, что может стать невозможным в условиях поддержки агрессора и террориста.

"Мирный план" Китая по войне в Украине

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину 24 февраля Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины. В "плане" 12 пунктов. В частности, там говорится о том, что необходимо поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу возобновления диалога и полного прекращения военных действий.

В Офисе президента Украины объяснили коварство такого "мирного плана". Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что любые миротворческие предложения должны включать пункт о восстановлении границ Украины в границах 1991 года (на момент провозглашения независимости). А поскольку в китайском "плане" такого не предвидится, а речь идет только о "прекращении огня", то этот "документ" не о мире, а о замораживании войны и проигрыше Украины.

Китайский план прокомментировал также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что представленный КНР документ еще находится в стадии изучения. Но Украина уже не согласна как минимум с одним пунктом китайского "мирного плана".

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