'Продолжение оккупации': в ОП объяснили, в чем подвох 'мирного плана' КНР по Украине

Подход Китая по урегулированию не исключает возможность нового этапа геноцида РФ, подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал предложение КНР по урегулированию в Украине / Офис президента, ua.depositphotos.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал так называемый "мирный план" урегулирования по Украине, представленный китайским руководством.

В своем Twitter он написал о том, что любые миротворческие предложения должны включать пункт о восстановлении границ Украины в пределах 1991 года (на момент провозглашения независимости, - ред.).

"Любой "мирный план", предусматривающий только "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины – это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше Украины", - подчеркнул представитель ОП.

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При этом он предупредил, что при таком сценарии возможны новые этапы геноцида РФ.

"Позиция Украины известна: вывод российских войск к границам 1991 года", - добавил Подоляк.

"Мирный план" Китая: что известно

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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