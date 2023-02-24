УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Продолжение оккупации": в ОП объяснили, в чем подвох "мирного плана" КНР по Украине

24 февраля 2023, 14:16
Подход Китая по урегулированию не исключает возможность нового этапа геноцида РФ, подчеркнул Михаил Подоляк.
Подоляк
Михаил Подоляк прокомментировал предложение КНР по урегулированию в Украине / Офис президента, ua.depositphotos.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал так называемый "мирный план" урегулирования по Украине, представленный китайским руководством.

В своем Twitter он написал о том, что любые миротворческие предложения должны включать пункт о восстановлении границ Украины в пределах 1991 года (на момент провозглашения независимости, - ред.).

"Любой "мирный план", предусматривающий только "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины – это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше Украины", - подчеркнул представитель ОП.

видео дня

При этом он предупредил, что при таком сценарии возможны новые этапы геноцида РФ.

"Позиция Украины известна: вывод российских войск к границам 1991 года", - добавил Подоляк.

'Продолжение оккупации': в ОП объяснили, в чем подвох 'мирного плана' КНР по Украине

"Мирный план" Китая: что известно

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Больше новостей:

Михаил Подоляк новости Китая война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:16

"Продолжение оккупации": в ОП объяснили, в чем подвох "мирного плана" КНР по Украине

14:11

Газманов нелепо оправдался за свой позор перед стадионом в ЛужникахВидео

14:06

Олег Жданов. Главный провал РФ за год войныВидеоблоги

14:06

73-летняя Пугачева выгуляла Галкина и 10-сантиметровые каблуки в ИзраилеВидео

14:04

"Достали из шкафа лекала Первой мировой": Жданов рассказал о тактике РФ на войне в УкраинеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:45

Жданов о новом наступлении РФ: это все, на что сегодня способна российская армияВидео

13:40

Как отучить кошку воровать еду со стола: 4 рабочие способыВидео

13:27

Запад поставил Путина вне закона: эксперт назвал главный провал РФ за год войныВидео

13:20

"Украину не победить": Лобода показалась в национальном брутальном образе и спела на украинском языкеВидео

Реклама
13:09

"Жертв будет много": Тука не исключил ядерного удара РФ по Украине, назвав города-целиВидео

13:03

Путин потерпел поражение, он должен прекратить войну - Шольц

12:55

Украинцы за границей: как не потерять заработанных денег новости компании

12:39

Россия тайком хочет купить у Китая партию дронов-камикадзе - Der Spiegel

12:31

Гороскоп Таро на март 2023: Овнам - ожидание, Тельцам - решение проблем, Близнецам - вдохновениеВидео

12:18

Медведеву мерещатся угрозы для РФ: размечтался отодвинуть границы "до Польши"

12:12

Украина вернется к границам 1991 года летом, в РФ это осознают: Жданов – об итогах года войныЭксклюзив

12:02

Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в июлеВидео

11:53

"Влажная" мечта Путина: экстрасенс Каин спрогнозировал, будет ли новая мировая война

11:40

Гороскоп на март 2023 для Весов: везение и большие перемены в личной жизниВидео

11:17

Эксперт объяснил, что может помешать масштабному контрнаступлению ВСУВидео

Реклама
11:09

Элтон Джон перевел в помощь Украине большую сумму и вспомнил свой легендарный концерт в Киеве

10:38

Джонсон призвал "растопить лёд" и предоставить Украине истребители - Sky News

10:30

Гороскоп на сегодня 24 февраля 2023: Овнам – волонтерство, Львам – творчество

10:27

У Байдена объяснили, почему Украина быстро не получит истребители F-16

10:14

Кошка сама пришла в дом: что это значит и почему категорически запрещено прогонять мурлыку

10:06

Тука спрогнозировал, сможет ли остаться в живых Кадыров после краха путинской системы

10:00

Мирный план Китая: и тут Путин получил пощечинумнение

09:45

"Война – выбор Путина": Белый дом ответил на "мирный план" Китая

09:39

Даже Иран не позволяет себе такой слабой игры, как Китаймнение

08:50

Какие болезни органов делают человека непригодным к службе в армии: объяснениеВидео

08:44

Угроза российского ядерного удара: эксперт спрогнозировал жесткий ответ СШАВидео

08:16

"Это будет год нашей с вами победы": Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения РФВидео

08:15

Решение в Кремле по Молдове окончательно принятомнение

07:53

На Донбассе спортсмен и боец ВСУ погиб в бою с танком, спасая раненых побратимовВидео

07:38

В день годовщины вторжения РФ США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд – CNNВидео

06:51

Китай представил "мирный план" по поводу войны России в Украине: о чем в нем идет речь

06:15

Си Цзиньпин себя не на помойке нашел, чтобы выступать посмешищеммнение

05:30

Гороскоп на март 2023 года для Скорпионов: проблемы решатся, а хобби начнет приносить доходВидео

04:15

Как стирать одеяло в стиральной машине: 6 главных правил, чтобы не испортить вещь

03:30

Как быть счастливым прямо сейчас: методы, которые вернут вас к жизни в любой моментВидео

Реклама
03:03

"Медицина тут бессильна": Волочкова со стразами во лбу засветила нового женихаВидео

02:30

Военный эксперт пояснил, как и почему ВСУ помогут истребители МиГ-29 и F-16 с ЗападаВидео

02:00

Выход на границы 1991 года и договор с Россией: генерал назвал сценарий завершения войныВидео

01:48

"Мир понимает, на чьей стороне правда": Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по мируВидео

01:30

Олимпийская чемпионка Элина Свитолина снялась в смокинге на голое тело

00:51

Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делатьВидео

00:43

"Очень тяжело. Но делаем все, чтобы выстоять": Зеленский провел срочное заседание СтавкиВидео

23 февраля, четверг
23:34

Объявит 24 февраля: Байден подготовил "сюрприз" ПутинуВидео

23:25

Расстояние не имеет значение: ВСУ могут уничтожать врага в глубоком тылу - Данилов

23:21

"Будут переть со всех сторон": генерал ВСУ сказал, что РФ может снова пойти в масштабное наступлениеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять