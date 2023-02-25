"Частично потерял зрение": Зеленский признался об ухудшении здоровья во время войны

Глава государства рассказал, что долгое время приходилось работать в условиях плохого освещения, поэтому теперь он хуже видит и читает с очками.

Зеленский признался, что у него ухудшилось здоровье во время войны/ Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время войны у него серьезно ухудшилось здоровье. У главы государства резко ухудшилось зрение.

Об этом президент рассказал в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова "Год". Во время интервью в поезде проводница принесла Зеленскому и Комарову чай, и глава государства вскользь сказал, что он не может прочитать то, что написано мелкими буквами на чайном пакетике.

После этого он признался, что во время войны у него очень ухудшилось зрение.

видео дня

"Ничего не вижу, хоть убей. Я потерял зрение, это физически. А наоборот, считаю, что людей "вижу". Многие же работали, когда не было полного освещения. Потому что полного освещения мы не использовали. Охрана говорила: "Давайте чуть меньше". Мы много работали много месяцев. А потом зрение немного ухудшилось", – рассказал Зеленский.

На вопрос журналиста, носит ли президент линзы, тот ответил, что нет. В то же время он признался, что теперь читает в очках.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала о своем здоровье, которое заметно пошатнулось с начала полномасштабной войны в Украине. Она призналась, что недавно ходила к врачу, который диагностировал у нее плохое зрение. Она была удивлена диагнозом, ведь раньше никогда не имела проблем с глазами.

Ранее Владимир Зеленский со слезами на глазах ответил на вопросы журналистки во время пресс-конференции в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Вопрос касался жены, детей и родителей. Президент Украины признался, что говорить об этом ему было сложнее всего.

Читайте также: