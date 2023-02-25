Медведев скулит, что РФ могут стереть с лица Земли: начал ныть о "большом количестве оружия в Украине"

Приспешник Путина уже жалуется на "империю врагов", которых он видит по всему миру.

Медведев скулит, что РФ могут стереть с лица Земли/ сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев начал жаловаться, что против Москвы ополчилась "империя врагов". Ему привиделись "неофашисты" не только в Украине, но и во всей Европе.

В наполненной кремлевским абсурдом статье Медведева, которая была опубликована в российском пропагандистском издании "Национальная оборона" в субботу, 25 февраля, он начал ныть, якобы "злой Запад хочет стереть Россию с лица земли".

Среди врагов Москвы, по мнению Медведева, "украинские и европейские неофашисты, США, другие англосаксы и их вассалы (примерно полусотни стран)".

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В то же время прихвостень российского диктатора Владимира Путина, очевидно, начал ощущать приближение катастрофических последствий для РФ из-за развязанной против Украины полномасштабной войны. Он пожаловался, что Украина уже имеет достаточно оружия, чтобы "при желании затянуть войну".

"За время "спецоперации" Украина получила из Америки более чем достаточно, чтобы максимально затянуть военные действия. В том числе не менее 40 мобильных РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 8 систем ПВО/ПРО NASAMS, 31 танк М1, 45 танков Т-72В, 109 БМП "Брэдли", 300 БТР М113 и 90 БТР "Страйкер", более 1600 ПЗРК "Стингер", более 8500 ПТРК Джавелин и более 50 тысяч других противотанковых систем. Список длинный", – перечислил Медведев, очевидно, напуганный увеличением возможностей украинского государства.

При этом он в очередной раз высказал кучу ерунды о том, что страна-агрессор РФ якобы "борется за правое дело".

Ранее бывший президент России Дмитрий Медведев выдал новый бред относительно хода полномасштабной российской агрессии против Украины, который складывается провально для оккупантов. Забыв о том, что российских оккупантов уже выбили сразу из нескольких областей Украины, ему привиделся новый план продолжения агрессии. Он размечтался отодвинуть границы "до Польши".

Также раньше Медведев издал яростный опус после выступления Владимира Путина. В своем Telegram он пожаловался, что если Путин проиграет в войне против Украины, то Россию разорвут на части, и она перестанет существовать.

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