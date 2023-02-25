УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Медведев скулит, что РФ могут стереть с лица Земли: начал ныть о "большом количестве оружия в Украине"

25 февраля 2023, 15:49
Приспешник Путина уже жалуется на "империю врагов", которых он видит по всему миру.
Дмитрий Медведев
Медведев скулит, что РФ могут стереть с лица Земли/ сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев начал жаловаться, что против Москвы ополчилась "империя врагов". Ему привиделись "неофашисты" не только в Украине, но и во всей Европе.

В наполненной кремлевским абсурдом статье Медведева, которая была опубликована в российском пропагандистском издании "Национальная оборона" в субботу, 25 февраля, он начал ныть, якобы "злой Запад хочет стереть Россию с лица земли".

Среди врагов Москвы, по мнению Медведева, "украинские и европейские неофашисты, США, другие англосаксы и их вассалы (примерно полусотни стран)".

видео дня

В то же время прихвостень российского диктатора Владимира Путина, очевидно, начал ощущать приближение катастрофических последствий для РФ из-за развязанной против Украины полномасштабной войны. Он пожаловался, что Украина уже имеет достаточно оружия, чтобы "при желании затянуть войну".

"За время "спецоперации" Украина получила из Америки более чем достаточно, чтобы максимально затянуть военные действия. В том числе не менее 40 мобильных РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 8 систем ПВО/ПРО NASAMS, 31 танк М1, 45 танков Т-72В, 109 БМП "Брэдли", 300 БТР М113 и 90 БТР "Страйкер", более 1600 ПЗРК "Стингер", более 8500 ПТРК Джавелин и более 50 тысяч других противотанковых систем. Список длинный", – перечислил Медведев, очевидно, напуганный увеличением возможностей украинского государства.

При этом он в очередной раз высказал кучу ерунды о том, что страна-агрессор РФ якобы "борется за правое дело".

Ранее бывший президент России Дмитрий Медведев выдал новый бред относительно хода полномасштабной российской агрессии против Украины, который складывается провально для оккупантов. Забыв о том, что российских оккупантов уже выбили сразу из нескольких областей Украины, ему привиделся новый план продолжения агрессии. Он размечтался отодвинуть границы "до Польши".

Также раньше Медведев издал яростный опус после выступления Владимира Путина. В своем Telegram он пожаловался, что если Путин проиграет в войне против Украины, то Россию разорвут на части, и она перестанет существовать.

Вас также может заинтересовать:

новости России война в Украине вторжение России Дмитрий Медведев
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:41

"Его канал ведет Диана Гурцкая": Соловьев увидел на видео с Зеленским его двойника

16:18

Зачем перед сном бросают чеснок в унитаз: удивительный фокус, который приведет в восторгВидео

16:13

Таинственный маникюр кошачий глаз снова в моде: 4 очаровательных варианта на весну 2023Фото

16:01

Хитрые китайцы и японцы постоянно пьют горячую воду: зачем они так делают

15:49

После поражения в войне РФ будет изгоем, россияне останутся стадом — ТукаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:49

Медведев скулит, что РФ могут стереть с лица Земли: начал ныть о "большом количестве оружия в Украине"

15:31

Можно ли отдать, подарить или выбросить свое денежное дерево - приметы и суеверияВидео

15:16

Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофельВидео

14:51

"Кому нужен такой лидер?": против Путина уже сплотилось его окружение, что-то назревает – ЖдановВидео

Реклама
14:42

Путин напуган и боится гнева россиян из-за провалов в войне — генерал ФСБ

14:02

Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против РФ

13:55

"Перечисляют средства в фонд восстановления Украины": российские олигархи выступили против Путина - ТукаВидео

13:50

Почему нельзя выкидывать кошачий ус: тайная магия мощной ауры

13:45

16 копеек за пол-литра: почему в СССР молоко продавалось в треугольных пакетахВидео

13:35

Беларусь не вступит в войну, атаки на Киев не будет - ЖдановВидео

13:21

"Герасимов - кретин": Гиркин взвыл из-за катастрофы в РФ с вооружениемВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 февраля 2023: Рыбам – захватывающие поездки, Близнецам – прибыль

12:54

Зеленский о будущем Путина: россияне найдут причину "убить убийцу"Видео

12:44

"Хотим убить Трампа": Иран похвастался разработкой дальнобойной ракеты

12:22

Маму убили оккупанты: история Ани Науменко из Мариуполя, которая "забыла слова" на шабаше в ЛужникахВидео

Реклама
12:17

Десант на Печерских холмах: Буданов и Резников рассказали, как "Россия Киев за 3 дня брала"Видео

12:13

Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяекВидео

11:51

Зачем в Прощеное воскресенье открывать все окна в доме: приметы на 26 февраля и что нельзя делатьВидео

11:44

Загадка Коня в пальто: откуда появилась эта фраза и что она означает

11:34

Развал России: Тука назвал регионы, которые могут "отвалиться" первыми

11:08

Газманова взбесили слова Пугачевой о России

10:58

В России закончились запасы иранских дронов — разведка Британии

10:56

Путинской певичке Валерии врачи не могут поставить диагноз

10:13

Знает все государственные тайны: Буданов показал пушистого разведчика по кличке ГюнтерВидео

09:59

Для чего нам нужны родинки и почему их нельзя сдирать

09:56

"РФ – это разменная монета Китая": Жданов объяснил, "кинет" ли Си Цзиньпин ПутинаВидео

09:32

Китайский "мирный план" выгоден только России - Байден

09:12

"Это Алла Пугачева?": Киркоров начал превращаться в женщину

09:06

Мариуполь будет освобожден: Залужный рассказал, как дал обещание маленькому мальчикуВидео

08:39

Кремль разочарован: дядюшка Си за них не вступилсямнение

08:36

"Похоже на Херсонскую операцию": Жданов рассказал, когда ВСУ пойдут на МариупольВидео

08:34

Гороскоп на сегодня 25 февраля 2023: Рыбам – вдохновение, Скорпионам - легкостьВидео

08:25

В ISW объяснили молчание Путина в день годовщины вторжения в УкраинуВидео

07:45

Украине сейчас не нужны истребители F-16 - Байден

06:20

Три основных кита деградации Российской Федерациимнение

Реклама
05:10

"Это самое сложное": журналистка довела Зеленского до слезВидео

04:30

"Война может закончиться за считанные дни": Жданов назвал единственное условиеВидео

02:32

"Днище": выпившая Волочкова расставила ноги перед лицом кавказцаВидео

02:30

Военный эксперт спрогнозировал, кто может возглавить заговор против ПутинаВидео

02:00

"Мы попали в ловушку": Жданов рассказал, что может произойти на фронте в ближайшие три месяцаВидео

01:55

Обнаженная Хайди Клум нежно прижалась к своему мужчинеВидео

01:33

"Крым сам упадет нам в руки": Жданов назвал условие для освобождения полуостроваВидео

00:05

"Это мой дом": Зеленский показал, как и где он живет с начала войныВидео

24 февраля, пятница
23:20

"Никто мишку убивать не собирается": Жданов объяснил, почему Запад медлит с военной помощьюВидео

22:58

Мир должен готовиться к распаду РФ, который уже запустил Путин – ДаниловВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять