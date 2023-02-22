"России не будет, её порвут на части": Медведев "прозрел" после маразматического стендапа Путина

Дмитрий Медведев в очередной раз не отличился умом и сообразительностью.

Путин, Медведев / скриншот YouTube

Заместитель секретаря Совета безопасности агрессора РФ Дмитрий Медведев выдал яростный опус после выступления Владимира Путина.

В своем Telegram он пожаловался, что если Путин проиграет в войне против Украины, то Россию разорвут на части, и она перестанет существовать.

"Если Россия остановит "СВО", не добившись победы, – России не будет, её порвут на части", - считает Медведев.

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Зампред Совбеза уверяет, что война в Украине якобы закончится "если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму".

При этом Медведев пытался как-то оскорбить Байдена, употребляя по отношению к нему фразы "старческий маразм", "странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши".

Стоит напомнить, что выступления Путина Медведев слушал так "внимательно", что даже уснул.

Медведев уснул во время обращения Путина / скриншот

Речь Путина 21 февраля

Напомним, Путин во вторник, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию. Он набросился с пропагандистскими обвинениями на Запад и Украину. Нападение на Украину он попытался назвать "борьбой с нацизмом" и придумал, якобы Киев якобы сам хотел "напасть на Донбасс". При этом он фактически заявил, что его населению следует готовиться к длительной войне.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию РФ. Он отметил, что глава Кремля в своем обращении публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. Путин показал, что перспективных решений у него нет и не будет, "потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора", отметил представитель ОП.

В США назвали абсурдной антизападную риторику в речи Путина. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на Россию никто не нападает, а слова Путина якобы о военной угрозе РФ со стороны Украины или Запада – это абсурд. Также он отметил, что решение начать полномасштабное вторжение в Украину было выбором самого Путина.

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