"Таежный тупик": у Зеленского иронически потроллили послание Путина

Владимир Путин показал, что перспективных решений у него нет, подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал заявления Владимира Путина / Офис президента Украины, скрин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

Президент страны-агрессора в своем обращении публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. Об этом он написал в своем Twitter.

"Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что РФ находится в безусловном "таёжном тупике", — подчеркнул Подоляк.

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Путин показал, что перспективных решений у него нет и не будет, "потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора", отметил представитель ОП.

"Sic transit gloria mundi Путина в парламенте РФ", — добавил Подоляк.

Напомним, Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил со своим посланием Федеральному собранию. Он обрушился пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада. Нападение на Украину он попытался назвать "борьбой с нацизмом" и придумал, что Киев якобы сам хотел "напасть на Донбасс".

Заявления Путина явно указывали на то, что он не собирается прекращать войну против Украины. Он готовит россиян к длительной войне.

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