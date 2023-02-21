"Таежный тупик": у Зеленского иронически потроллили послание Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ.
Президент страны-агрессора в своем обращении публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. Об этом он написал в своем Twitter.
"Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что РФ находится в безусловном "таёжном тупике", — подчеркнул Подоляк.
Путин показал, что перспективных решений у него нет и не будет, "потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора", отметил представитель ОП.
"Sic transit gloria mundi Путина в парламенте РФ", — добавил Подоляк.
Напомним, Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил со своим посланием Федеральному собранию. Он обрушился пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада. Нападение на Украину он попытался назвать "борьбой с нацизмом" и придумал, что Киев якобы сам хотел "напасть на Донбасс".
Заявления Путина явно указывали на то, что он не собирается прекращать войну против Украины. Он готовит россиян к длительной войне.
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