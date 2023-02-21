УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Диктатор Путин вещает послание Совету Федерации

21 февраля 2023, 11:14
Российский главарь Кремля Владимир Путин выступает с пропандистскими заявлениями в адрес Украины и Запада, пытаясь оправдать свое нападение на Украину.
Владимир Путин
Владимир Путин / Скриншот YouTube

Глава Кремля Владимир Путин начал вещать свое послание Совету Федерации. Рассказывает пропаганду об Украине и жалуется на Запад. Придумал, что, дескать, Киев якобы "готовил нападение на Донбасс" и обвинил Запад в, мол, "пособничестве неонацизму".

Заявления Путина свидетельствуют о том, что он не собирается прекращать войну против Украины. Готовит свое население к длительным боевым действиям.

Первые заявления Путина

Пропаганда о войне, обвинения в адрес Украины и Запада

"Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно, будем решать стоящие перед нами задачи"

видео дня

Путин напомнил, что, мол, "страны Запада натаскивали офицеров украинских нацбатальонов и поставляли оружие, а Киев до СВО вёл переговоры с Западом о поставках вооружений".

Путин, говоря о "спецоперации", заявил, что "Россия шаг за шагом, аккуратно и последовательно, будет решать задачи".

"Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали"

Путин в послании Федеральному собранию заявил, что, дескать, "выступает в сложное и рубежное для России время, в период кардинальных перемен во всём мире".

"В феврале 2022 года все было готово (со стороны Украины) к атаке а Донбасс... Это они развязали войну, а мы хотим ее остановить"

"Цель Запада — оторвать территории, которые сегодня называются Украиной — от нас"

"Чем более дальнобойные западные системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ"

"Победить Россию на поле боя невозможно"

"Запад стремится перевести конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. Мы это так понимаем и будем соответствующим образом реагировать"

"Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество. Делает ставку на национал-предателей, источающих яд презрения к своему Отечеству. Так было всегда"

"В мире никто не забыл, что это Запад "выпустил джинна из бутылки"

"На референдумах вы сами определили свое будущее" - жителям оккупированного Донбасса

"Особые слова жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Вы сами определили свое будущее, сделали твердый выбор"

"Мы начали и будем наращивать программу новых субъектов федерации, речь в том, чтобы возродить предприятия и создать новые рабочие места"

"Запад развернул не только военный, информационный, но и экономический фронт. Нигде ничего не добился и не добьется"

Путин готовит свое население к длительной войне

"Для всех участников СВО, в т.ч. добровольцем, нужно установить регулярный отпуск не менее 14 дней не реже, чем раз в полгода, без учета времени на дорогу"

"Сегодня вместе переносят тяготы фронта и кадровые военные, и мобилизованные, и добровольцы. Не все вопросы снабжения и денежного довольствия решены"

"Предлагаю создать специальный государственный фонд адресной, персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. За каждой семьей, каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах"

Новость дополняется

новости России Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:36

Рэпера-путиниста Басту обвинили в изнасиловании поклонницы

11:14

Диктатор Путин вещает послание Совету ФедерацииВидео

10:57

РФ планирует взять под контроль Беларусь к 2030 году: в Сеть слили план Кремля

10:56

Почему кошки боятся воды и не любят купаться

10:50

Георгий Тука: Война по оптимистическому сценарию продлится еще год, по пессимистическому – четыреЭксклюзив

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:43

Угроза удара войск РФ в Харьковской и Сумской областях: генерал оценил вероятность атакиВидео

10:41

"Думайте, что вы пишете": Леся Никитюк жестко ответила фолловерам, разругавшим ее вояж в ХарьковВидео

09:54

"Аркан нападения": экстрасенс пояснил, в какие дни надо опасаться атак россиянВидео

09:43

Россия 24 февраля может атаковать ракетами и дронами: Подоляк рассказал, чего ожидать украинцамВидео

Реклама
09:28

"Позвоню Путину и Зеленскому": Трамп хвастливо пообещал закончить войну за сутки

09:18

Погибли вместе в одном окопе, защищая Украину: история супружеской пары из Кропивницкого

09:10

Скончался основатель легендарной украинской рок-группы

09:10

Гороскоп на сегодня 21 февраля 2023: Скорпионам - проблемы, Ракам – освобождение от страховВидео

08:47

"Создаем петушиную дивизию": появилось видео вербовки Пригожиным зеков в РФВидео

08:30

Изменится ли ситуация после визита Байдена?мнение

08:29

Останется ли курс доллара в Украине весной по 40 гривен: прогноз экспертаВидео

08:02

"Биомассу можно гнать и по болоту": эксперт объяснил, остановит ли теплая погода наступление РФВидео

08:00

Россия к марту бросит в Украину резерв в 150-200 тысяч, но проиграет войну – генерал РоманенкоЭксклюзив

07:50

"Добавив сотни тысяч к уже призванным": Путин может объявить о новой мобилизации - NYTВидео

07:49

Как похудеть, если вам за 40: простые советы, ведущие к идеальному телуВидео

Реклама
07:08

У Украины есть потенциал вернуть инициативу на фронте в 2023 году: в ISW назвали условие

06:39

БМП Marder будут готовы к отправке в Украину до конца марта

06:20

Пригожин спешит до конца весны закопать всех зэков в землюмнение

05:35

Гороскоп на март 2023 года для Дев: расставание, прибыль и избавление от проблемВидео

04:55

"Готовимся ко всему": эксперт объяснил, чего стоит ожидать от РФ в ближайшие дниВидео

04:03

"Нужно затянуть пояса": Путин готовит "сюрпризы" для россиян - военнослужащийВидео

03:30

Свержение режима Путина и освобождение Крыма: Пономарев назвал условия больших перемен в РФВидео

03:05

Известная украинская прыгунья показала на камеру жаркие поцелуи в ярком бодиВидео

02:40

Как приготовить гору вкуснейших котлет за копейки: секретные ингредиенты, которые можно добавить в фаршВидео

02:05

"РФ жаждет территории Украины": в Сеть слили секретные записки Буша за 2009 год

01:33

"Стареющая баба хватается за всё": Волочкова задрала юбку прямо на сценеВидео

00:51

Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запретыВидео

00:06

Украина работает над поставками вооружения, которого не было раньше в пакетах помощи - ЗеленскийВидео

00:03

Названы идеальные жены по знаку зодиака: они главные героини мужских грезВидео

20 февраля, понедельник
23:50

"РФ может отправить на Киев 100 самолетов": эксперт о том, сколько самолетов смогут прорватьсяВидео

23:30

"Следующие дни будут решающими для всего мира": Бербок заявила об ужасных последствиях войны в УкраинеВидео

23:03

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запретыВидео

23:02

"Не оставляет места для дипломатических отношений": Грузия обиделась на действия УкраиныВидео

22:49

Байден четко понял, зачем Украине истребители, когда услышал сирену в Киеве - ПодолякВидео

22:08

Почему на похороны надевают черное: выдуманные ненужные правила или важные традиции

Реклама
21:47

Жизель Бюндхен похвасталась стальными кубиками пресса на бразильском карнавале

21:29

Украина поможет Молдове с Приднестровьем: Зеленский назвал главное условиеВидео

20:51

Дома с людьми могут рухнуть: в Турции новое мощное землетрясениеВидео

20:45

Байден показал Путину средний палецмнение

20:40

В бою с оккупантами погиб снайпер ВСУ, прошедший обучение в Британии

20:35

Кристина Горняк назвала виновных в ее разводе с Владимиром Остапчуком

20:20

"Сейчас нужна максимальная мобилизация": Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битвеВидео

20:07

Верка Сердючка разболтала диагноз Андрея ДанилкоВидео

19:53

Ожидаемое всеми наступление РФ все еще может произойти - РезниковВидео

19:49

Как визит Байдена в Киев ткнул Путина носом в его провалмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять