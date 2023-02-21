Диктатор Путин вещает послание Совету Федерации

Глава Кремля Владимир Путин начал вещать свое послание Совету Федерации. Рассказывает пропаганду об Украине и жалуется на Запад. Придумал, что, дескать, Киев якобы "готовил нападение на Донбасс" и обвинил Запад в, мол, "пособничестве неонацизму".
Заявления Путина свидетельствуют о том, что он не собирается прекращать войну против Украины. Готовит свое население к длительным боевым действиям.
Первые заявления Путина
Пропаганда о войне, обвинения в адрес Украины и Запада
"Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно, будем решать стоящие перед нами задачи"
Путин напомнил, что, мол, "страны Запада натаскивали офицеров украинских нацбатальонов и поставляли оружие, а Киев до СВО вёл переговоры с Западом о поставках вооружений".
Путин, говоря о "спецоперации", заявил, что "Россия шаг за шагом, аккуратно и последовательно, будет решать задачи".
"Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали"
Путин в послании Федеральному собранию заявил, что, дескать, "выступает в сложное и рубежное для России время, в период кардинальных перемен во всём мире".
"В феврале 2022 года все было готово (со стороны Украины) к атаке а Донбасс... Это они развязали войну, а мы хотим ее остановить"
"Цель Запада — оторвать территории, которые сегодня называются Украиной — от нас"
"Чем более дальнобойные западные системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ"
"Победить Россию на поле боя невозможно"
"Запад стремится перевести конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. Мы это так понимаем и будем соответствующим образом реагировать"
"Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество. Делает ставку на национал-предателей, источающих яд презрения к своему Отечеству. Так было всегда"
"В мире никто не забыл, что это Запад "выпустил джинна из бутылки"
"На референдумах вы сами определили свое будущее" - жителям оккупированного Донбасса
"Особые слова жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Вы сами определили свое будущее, сделали твердый выбор"
"Мы начали и будем наращивать программу новых субъектов федерации, речь в том, чтобы возродить предприятия и создать новые рабочие места"
"Запад развернул не только военный, информационный, но и экономический фронт. Нигде ничего не добился и не добьется"
Путин готовит свое население к длительной войне
"Для всех участников СВО, в т.ч. добровольцем, нужно установить регулярный отпуск не менее 14 дней не реже, чем раз в полгода, без учета времени на дорогу"
"Сегодня вместе переносят тяготы фронта и кадровые военные, и мобилизованные, и добровольцы. Не все вопросы снабжения и денежного довольствия решены"
"Предлагаю создать специальный государственный фонд адресной, персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. За каждой семьей, каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах"
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