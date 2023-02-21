"Путин сам сделал этот выбор": в США назвали абсурдной речь главы Кремля 21 февраля

В США назвали абсурдной антизападную риторику в речи российского диктатора Владимира Путина, с которой он выступил во вторник, 21 февраля.
На страну-агрессора Россию никто не нападает. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет DW.
"Никто не нападает на Россию. Есть некий абсурд в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо еще", – сказал Салливан.
Советник американского лидера подчеркнул, что решение начать полномасштабное вторжение в Украину было выбором самого Путина.
"Россия прекращает войну в Украине и возвращается домой – война заканчивается. Но если Украина прекращает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать – тогда Украина исчезает с карты", – отметил Салливан.
Речь Путина 21 февраля
Директор РФ Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил со своим посланием Федеральному собранию. Он начал разбрасываться пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада. Нападение на Украину он попытался назвать "борьбой с нацизмом" и придумал, якобы Киев якобы сам хотел "напасть на Донбасс".
При этом российский диктатор Путин фактически заявил, что его населению следует готовиться к длительной войне. Он рассыпался в обещаниях относительно поддержки оккупантов, воюющих против Украины.
Также диктатор РФ заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) (соглашение об ограничении ядерных вооружений между США и Российской Федерацией). Он сказал, что речь идет именно о прекращении участия в договоре, а не о выходе из него.
Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию РФ. Он отметил, что глава Кремля в своем обращении публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. Путин показал, что перспективных решений у него нет и не будет, "потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора", отметил представитель ОП.
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