УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Этот год он не переживет": Байден передал Путину два "сигнала" из Киева

21 февраля 2023, 14:39
Глава Кремля еще может продолжить свое физическое существование, если как можно скорее заберет свои войска из Украины. В противном случае он долго не проживет.
Джо Байден, Владимир Путин
Байден передал Путину два "сигнала" из Киева/ Офис президента Украины, скрин

Президент США Джо Байден своим визитом в Киев 20 февраля передал российскому диктатору Владимиру Путину два сигнала. Первый – о том, что главе Кремля не удастся воплотить в жизнь свой план по захвату Украины.

Как бы диктатор ни рассчитывал на это, ему не удастся покорить украинский народ. Этот месседж был главным, рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Первый и главный сигнал – его план по захвату Украины он может оставить себе, играться с ним, бегая по Кремлю и думая, что завтра или послезавтра он покорит украинский народ. Это главный месседж, который ему передали и президент Зеленский, и президент Байден", – отмечает дипломат.

видео дня

Второй месседж о том, что Путин еще имеет шанс продлить свое физическое существование на определенный период времени, но лишь в том случае, если он уберется прочь с территории Украины. Если же он не сделает этого, то у него будет очень мало шансов пережить 2023 год.

"Потому что после военного поражения на полях Украины его же окружение очень быстро захочет обменять Путина на свое более-менее нормальное существование после него. Поэтому ситуация станет для него критической и снаружи, и изнутри. Если Путин еще способен мыслить и думать о том, что его ждет, он должен сделать адекватный вывод", – говорит Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко, украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Однако есть и другая сторона медали – для россиян поражение в войне также будет означать смерть их диктатора.

"Хотя, с другой стороны, для российского общественного мышления поражение царя так же означает его смерть – и политическую, и физическую. Поэтому Путин загнал себя в тупик, из которого выхода уже практически нет", – подчеркнул дипломат.

Визит Джо Байдена в Украину 20 февраля

Напомним, президент США Джо Байден посетил Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Позже у Байдена раскрыли детали переговоров с Зеленским. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что лидеры двух государств обсудили следующие месяцы войны и потребности Украины для того, чтобы достигать успехов на поле боя. При этом американский лидер во время визита в Украину концентрировался на том, чтобы максимально с пользой использовать время, проведенное в Киеве, ведь это время было ограничено.

Также дипломат Владимир Огрызко ранее отмечал, что своим визитом в Киев Байден дал четкий сигнал России и Китаю. Приезд Джо Байдена в критические месяцы войны является колоссальной политической, дипломатической и моральной поддержкой Украины.

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Джо Байден Владимир Огрызко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:39

"Этот год он не переживет": Байден передал Путину два "сигнала" из Киева

14:27

Путина разразился истерикой из-за дальнобойного оружия Украине и грозится "расширением войны"Видео

14:26

Путин пил антидепрессанты из-за визита Байдена в Киев - СМИВидео

14:07

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запретыВидео

14:04

Своим визитом в Киев Байден дал четкий сигнал России и Китаю - дипломатВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:50

Как быстро успокоиться и не нервничать: действенные способы на все случаи жизни

13:50

Итальянская небожительница: Моника Беллуччи заголила ножки в чулках на обложке крутого глянца

13:47

Война продлится 2-3 года и будет кровавой, нет предпосылок для ее окончания в 2023-м – ТукаВидео

13:40

"Таежный тупик": у Зеленского иронически потроллили послание Путина

Реклама
13:14

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

13:11

Микробов больше, чем на унитазе: чем протирать телефон, чтобы не угробить его

13:09

Огрызко: Путина ждет катастрофа, даже если Россия заберет войска из УкраиныЭксклюзив

13:05

Как приготовить гору вкуснейших котлет за копейки: секретные ингредиенты, которые можно добавить в фаршВидео

12:53

Цифровизация сферы строительства в законе №5655 - элемент антикоррупционной стратегии, - глава НАПК Новиков

12:53

США планируют ускорить передачу Abrams Украине: в Госдепе раскрыли план

12:28

У Путина есть козырь, но даже он не переломит ход войны в пользу РФ - экспертВидео

12:20

Названы идеальные жены по знаку зодиака: они главные героини мужских грезВидео

12:02

Гороскоп на завтра 22 февраля 2023: Рыбам – новые встречи, Близнецам – события

11:55

Пережившая оккупацию звезда Dizel Show устроилась на работу к россиянам

11:36

Рэпера-путиниста Басту обвинили в изнасиловании поклонницыВидео

Реклама
11:14

Долгая война против Украины и угроза ядерными испытаниями: что наляпал Путин в своем посланииВидео

10:57

РФ планирует взять под контроль Беларусь к 2030 году: в Сеть слили план Кремля

10:56

Почему кошки боятся воды и не любят купаться

10:50

Георгий Тука: Война по оптимистическому сценарию продлится еще год, по пессимистическому – четыреЭксклюзив

10:43

Угроза удара войск РФ в Харьковской и Сумской областях: генерал оценил вероятность атакиВидео

10:41

"Думайте, что вы пишете": Леся Никитюк жестко ответила фолловерам, разругавшим ее вояж в ХарьковВидео

09:54

"Аркан нападения": экстрасенс пояснил, в какие дни надо опасаться атак россиянВидео

09:43

Россия 24 февраля может атаковать ракетами и дронами: Подоляк рассказал, чего ожидать украинцамВидео

09:28

"Позвоню Путину и Зеленскому": Трамп хвастливо пообещал закончить войну за сутки

09:18

Погибли вместе в одном окопе, защищая Украину: история супружеской пары из Кропивницкого

09:10

Скончался основатель легендарной украинской рок-группы

09:10

Гороскоп на сегодня 21 февраля 2023: Скорпионам - проблемы, Ракам – освобождение от страховВидео

08:47

"Создаем петушиную дивизию": появилось видео вербовки Пригожиным зеков в РФВидео

08:30

Изменится ли ситуация после визита Байдена?мнение

08:29

Останется ли курс доллара в Украине весной по 40 гривен: прогноз экспертаВидео

08:02

"Биомассу можно гнать и по болоту": эксперт объяснил, остановит ли теплая погода наступление РФВидео

08:00

Россия к марту бросит в Украину резерв в 150-200 тысяч, но проиграет войну – генерал РоманенкоЭксклюзив

07:50

"Добавив сотни тысяч к уже призванным": Путин может объявить о новой мобилизации - NYTВидео

07:49

Как похудеть, если вам за 40: простые советы, ведущие к идеальному телуВидео

07:08

У Украины есть потенциал вернуть инициативу на фронте в 2023 году: в ISW назвали условие

Реклама
06:39

БМП Marder будут готовы к отправке в Украину до конца марта

06:20

Пригожин спешит до конца весны закопать всех зэков в землюмнение

05:35

Гороскоп на март 2023 года для Дев: расставание, прибыль и избавление от проблемВидео

04:55

"Готовимся ко всему": эксперт объяснил, чего стоит ожидать от РФ в ближайшие дниВидео

04:03

"Нужно затянуть пояса": Путин готовит "сюрпризы" для россиян - военнослужащийВидео

03:30

Свержение режима Путина и освобождение Крыма: Пономарев назвал условия больших перемен в РФВидео

03:05

Известная украинская прыгунья показала на камеру жаркие поцелуи в ярком бодиВидео

02:05

"РФ жаждет территории Украины": в Сеть слили секретные записки Буша за 2009 год

01:33

"Стареющая баба хватается за всё": Волочкова задрала юбку прямо на сценеВидео

00:51

Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запретыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять