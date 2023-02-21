"Этот год он не переживет": Байден передал Путину два "сигнала" из Киева

Глава Кремля еще может продолжить свое физическое существование, если как можно скорее заберет свои войска из Украины. В противном случае он долго не проживет.

Байден передал Путину два "сигнала" из Киева/ Офис президента Украины, скрин

Президент США Джо Байден своим визитом в Киев 20 февраля передал российскому диктатору Владимиру Путину два сигнала. Первый – о том, что главе Кремля не удастся воплотить в жизнь свой план по захвату Украины.

Как бы диктатор ни рассчитывал на это, ему не удастся покорить украинский народ. Этот месседж был главным, рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Первый и главный сигнал – его план по захвату Украины он может оставить себе, играться с ним, бегая по Кремлю и думая, что завтра или послезавтра он покорит украинский народ. Это главный месседж, который ему передали и президент Зеленский, и президент Байден", – отмечает дипломат.

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Второй месседж о том, что Путин еще имеет шанс продлить свое физическое существование на определенный период времени, но лишь в том случае, если он уберется прочь с территории Украины. Если же он не сделает этого, то у него будет очень мало шансов пережить 2023 год.

"Потому что после военного поражения на полях Украины его же окружение очень быстро захочет обменять Путина на свое более-менее нормальное существование после него. Поэтому ситуация станет для него критической и снаружи, и изнутри. Если Путин еще способен мыслить и думать о том, что его ждет, он должен сделать адекватный вывод", – говорит Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко, украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Однако есть и другая сторона медали – для россиян поражение в войне также будет означать смерть их диктатора.

"Хотя, с другой стороны, для российского общественного мышления поражение царя так же означает его смерть – и политическую, и физическую. Поэтому Путин загнал себя в тупик, из которого выхода уже практически нет", – подчеркнул дипломат.

Визит Джо Байдена в Украину 20 февраля

Напомним, президент США Джо Байден посетил Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Позже у Байдена раскрыли детали переговоров с Зеленским. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что лидеры двух государств обсудили следующие месяцы войны и потребности Украины для того, чтобы достигать успехов на поле боя. При этом американский лидер во время визита в Украину концентрировался на том, чтобы максимально с пользой использовать время, проведенное в Киеве, ведь это время было ограничено.

Также дипломат Владимир Огрызко ранее отмечал, что своим визитом в Киев Байден дал четкий сигнал России и Китаю. Приезд Джо Байдена в критические месяцы войны является колоссальной политической, дипломатической и моральной поддержкой Украины.

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