Своим визитом в Киев Байден дал четкий сигнал России и Китаю - дипломат

Приезд Джо Байдена в критические месяцы войны является колоссальной политической, дипломатической и моральной поддержкой Украины.

Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве 20 февраля 2023 / Фото ОП

Визит главы Белого дома Джо Байдена в Киев накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ говорит о том, что Украина получит все необходимое для того, чтобы одержать победу. Такое мнение в интервью Главреду озвучил дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, в визите президента США есть определенный символизм.

"Приезд лидера демократического мира в критические месяцы войны является колоссальной политической, дипломатической и моральной поддержкой Украины. Приезд Байдена означает, что мы не одни, что с нами самая большая демократическая страна мира, что мы получим все необходимое для того, чтобы одержать победу", - объяснил дипломат.

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Огрызко отметил, что месседжи Байдена услышат и украинские военные на передовой, где сегодня решается судьба этой войны.

"Для них это будет чрезвычайным мотиватором. Ведь на фоне того, как "вагнеровцы" Пригожина показывают десятки трупов и говорят, что все это из-за отсутствия боеприпасов, информация о том, что Украина вскоре получит новые вооружения на 460 миллионов долларов, и среди них будет то, что нашему войску крайне необходимо, это будет колоссальный эмоциональный заряд и дополнительный толчок", - отметил он.

Важную роль визит Байдена в Украину сыграл и на международной арене. Во-первых, российскому диктатору Путину показали, что его никто не боится.

"Во-вторых, это, безусловно, сигнал Китаю, который должен трижды подумать, стоит ли ему сегодня становиться в один ряд с будущим лузером, тем, кто безусловно проигрывает, и думать, что это ему обойдется просто так. Поэтому было много важных моментов, которые сошлись в одном месте и в одно время. Мне кажется, что этот визит был очень нужным и своевременным", - резюмировал Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Визит Джо Байдена в Киев

Президент США Джо Байден посетил Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. О нем объявят во вторник, 21 февраля. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставкам в Украину свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Позже стали известны детали подготовки визита в Украину президента США Джо Байдена. Американскому лидеру представили план визита в Украину, включая встречу с Зеленским на польско-украинской границе или даже во Львове. В свою очередь Байден однозначно настоял на том, что его визит должен быть именно в столицу Украины.

В то же время стало известно, что США перед визитом Байдена в Украину связывались со страной-агрессором Россией. Белый дом предупредил Кремль о визите американского президента, чтобы "избежать конфликтной ситуации" и не вызвать столкновения двух ядерных держав.

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