Огрызко: Путина ждет катастрофа, даже если Россия заберет войска из Украины

Визит Байдена в Киев дал Путину сигнал убраться из Украины, иначе шансов пережить очередной год у него будет очень и очень мало, считает дипломат.

Приезд Байдена в Киев стал пощечиной Путину, считает Владимир Огрызко / Главред

Под звуки сирены и под угрозой ракетных ударов со стороны России американский президент Джозеф Байден неожиданно посетил Украину и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве. Этот визит состоялся накануне годовщины полномасштабной войны России против Украины и окончательно подтвердил, что планам Путина по уничтожению украинского государства никогда не реализоваться.

Президент Байден в Киеве объявил о выделении нового пакета военной помощи почти на 500 миллионов долларов, заявил, что с государствами-партнерами согласованы и будут переданы Украине около 700 танков, более тысячи бронемашин, более тысячи артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов, более 15 РСЗО и системы ПВО. В то же время Владимир Зеленский отметил, что результаты встречи с президентом США будут заметными на поле боя, и что мы можем сделать так, чтобы в 2023-й стал годом победы.

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду подвел итоги визита президента США Джозефа Байдена в Киев и объяснил его практическое и символическое значение. Также он рассказал, какие сигналы должен был услышать Путин из украинской столицы, где находился американский лидер, а также почему хозяин Кремля обречен на катастрофу, даже если выведет из Украины российские войска.

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Как вы оцениваете значение визита Байдена в Киев накануне не только годовщины полномасштабной войны России против Украины, но и накануне сверхсложного или даже решающего этапа войны? Почему именно сейчас Байден приехал в Киев?

В этом есть определенный символизм. Приезд лидера демократического мира в критические месяцы войны является колоссальной политической, дипломатической и моральной поддержкой Украины. Приезд Байдена означает, что мы не одни, что с нами самая большая демократическая страна мира, что мы получим все необходимое для того, чтобы одержать победу.

Эти месседжи услышат и наши воины на передовой, где сегодня ужасно горячо и где решается судьба этой войны. Для них это будет чрезвычайным мотиватором. Ведь на фоне того, как "вагнеровцы" Пригожина показывают десятки трупов и говорят, что все это из-за отсутствия боеприпасов, информация о том, что Украина вскоре получит новые вооружения на 460 миллионов долларов, и среди них будет то, что нашему войску крайне необходимо, это будет колоссальный эмоциональный заряд и дополнительный толчок.

Давайте не забывать и о внешнем аспекте.

Во-первых, Путину показали, что его никто не боится. В критический момент войны, когда вся Украина может быть целью обстрелов, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден приезжает сюда и говорит всему миру, что он здесь и не боится недофюрера, который почему-то решил, что он будет диктовать условия демократическому миру.

Во-вторых, это, безусловно, сигнал Китаю, который должен трижды подумать, стоит ли ему сегодня становиться в один ряд с будущим лузером, тем, кто безусловно проигрывает, и думать, что это ему обойдется просто так.

Поэтому было много важных моментов, которые сошлись в одном месте и в одно время. Мне кажется, что этот визит был очень нужным и своевременным.

Все-таки почему именно сейчас Украину решил посетить президент Соединенных Штатов? В течение этой войны были и выдающиеся сражения, и освобождение городов и регионов, то есть успехи нашей армии на фронте, и огромные трагедии, но почему-то именно сейчас Байден приехал в Киев, как раз перед новым наступлением России.

Вряд ли это связано с наступлением России. Скорее, визит связан с годовщиной полномасштабной агрессии и определенными итогами. Об этом Байден говорил на пресс-конференции. Год назад Путин думал, что НАТО развалится, что Украина продержится две недели, что Киев будет взят за три дня, но он ошибся по всем параметрам.

Байден подвел итог года, отдав должное героизму украинского народа и показав, что с тиранами, автократами и современными фашистами будут разговаривать совсем иначе.

Поэтому выбор даты визита является очень правильным. Это и итог произошедшего, и сигнал о том, что будет дальше.

После визита Байдена в Киев Путину, наверное, пришлось переписывать свои бумажки, которые он подготовил к выступлению перед Федеральным собранием, потому что после такой дипломатической пощечины ему пришлось иначе посмотреть на заготовку речи.

Как удачно шутили у нас в день визита – наверное, Путин, когда смотрел на Байдена в Киеве, думал: "На его месте должен быть я"…

Есть несколько грубоватая, но подходящая к ситуации поговорка: дурак мыслью богатеет.

Какие сигналы должен был услышать Путин, учитывая этот визит?

Первый и главный сигнал – его план по захвату Украины он может оставить себе, играться с ним, бегая по Кремлю и думая, что завтра или послезавтра он покорит украинский народ. Это главный месседж, который ему передали и президент Зеленский, и президент Байден.

Второй сигнал – у Путина все-таки еще остаются шансы продлить свое физическое существование на определенный период времени в случае, если он уберется прочь с территории Украины. Если Путин этого не сделает, шансов пережить очередной год у него будет очень и очень мало, потому что после военного поражения на полях его же окружение очень быстро захочет обменять Путина на свое более-менее нормальное существование после него. Поэтому ситуация станет для него критической и снаружи, и изнутри.

Если Путин еще способен мыслить и думать о том, что его ждет, он должен сделать адекватный вывод.

Хотя, с другой стороны, для русского общественного мышления поражение царя также означает его смерть – и политическую, и физическую. Поэтому Путин загнал себя в тупик, из которого выхода уже практически нет.

Зеленский сказал, что результаты встречи с Байденом будут заметными на поле боя, и что мы можем сделать так, чтобы в 2023-й стал годом победы. Заметна ли готовность США закончить войну именно в этом году, причем победой Украины? Ваш прогноз учитывая то, как сейчас складывается ситуация: когда может завершиться война?

Думаю, такого прогноза никто не рискнет дать, потому что это слишком сложные дела. Когда немного узнаешь, как планируются такие огромные операции, понимаешь, что это даже не восемь или десять ходов, которые делают международные гроссмейстеры, передвигая фигуры на шахматной доске. Все значительно сложнее.

Поэтому, боюсь, сегодня никто не скажет, когда эта война закончится.

Но в случае, если мы получим все то, что нам нужно (я бы здесь говорил не столько о самолетах, о которых сейчас все стали активно кричать, сколько о ракетах с дальностью поражения до 300 км, которые нам чрезвычайно важно получить в перспективе одного-трех месяцев), вся оккупированная территория Украины окажется под огневым контролем ВСУ. А это значит, что все цепочки поставок, без чего враг не сможет вести никакие наступательные операции и обороняться (рогатками не повоюешь), были бы под нашим контролем. Это означало бы, что срок окончания этой фазы войны, а именно изгнание орды с украинской территории, приблизился бы кратно. Если эта тема получит продолжение, это будет способствовать окончательному перелому хода войны в пользу Украины.

Заинтересованы ли США, с вашей точки зрения, закончить эту войну как можно скорее, в этом году? Например, учитывая то, что в следующем году в США будут президентские выборы.

В сегодняшнем мире очень часто глобальные проблемы хотят подстроить под выборы. К сожалению, это правда. Трагедия современного мира в том, что он живет не стратегией, а тактикой следующих парламентских или президентских выборов.

Но здесь вопрос глубже, чем просто выборы. Вопрос в том, что Запад еще не решил, какой будет (и будет ли вообще) Россия после Путина, какой она должна стать, что надо сделать, чтобы она больше не была угрозой, то ли ее надо демилитаризовать, то денуклеаризовать, то ли сделать неспособной ни на какие серьезные агрессивные шаги. А главное – нужно ли дать возможность нациям и народам, живущим в Российской Федерации, право на самоопределение. Почему-то для многих на Западе Россия до сих пор остается неким монолитом, где живут исключительно русские, а остальные – это неизвестно что и кто. К большому сожалению, пока на Западе (и Мюнхенская конференция, которая только что завершила свою работу, это подтвердила) ответа на этот вопрос до сих пор нет.

В этом смысле задачей украинской внешней политики должна быть спокойная, но последовательная и вдохновенная работа, чтобы объяснить нашим западным партнерам, что сохранять эту недоимперию в ее нынешних пределах себе дороже. Гораздо лучше пройти через период трансформации этой империи, но получить на ее месте ряд государств, которые никогда и никому не смогут угрожать. Это будет в интересах всего цивилизованного мира.

Почему для Соединенных Штатов пока это не очевидно, что делать с Россией?

Потому что не очевидно, с кем иметь дело на этих действительно необъятных землях. Ведь там нет людей, с которыми можно было бы уже сейчас начинать работу по определению перспектив тех или иных территорий. Эта тема была проспана нашими западными коллегами, и только сейчас они начинают понемногу к ней подбираться.

В Мюнхен был приглашен десяток российских оппозиционеров. Это свидетельство того, что эти люди уже не хотят иметь ничего общего с путинским режимом. Но какой режим будет после этого, они не знают. В мире думают, что, говоря с этими людьми, они говорят о будущем России, но это огромная ошибка, потому что на самом деле эти люди представляют лишь самих себя. Среди россиян всего 2% (это в пределах статистической погрешности) тех, кто видит в западных ценностях перспективу для себя. Зато 60% россиян считают, что западные ценности им не нужны.

Поэтому поиск партнеров для будущих переговоров с Россией – это серьезная тема. И ответа на этот вопрос на Западе нет.

Плюс добавьте к этому еще и вопрос ядерного оружия – что с ним делать, как об этом договариваться, с кем, как сделать так, что бы не было угрозы его несанкционированного использования. Эти вопросы действительно важны, это не теория, а практика, но на эти вопросы у наших западных партнеров ответа нет.

К каким действиям, с вашей точки зрения, может прибегнуть Россия после этого визита Байдена, после новостей о помощи и новых вооружениях? Сможет ли она убедить Китай помогать ей, то есть сможет ли заручиться его поддержкой? Как она будет пытаться действовать, чтобы исправить или улучшить свое положение?

Вы правы, Россия будет убеждать китайцев в том, что они должны быть вместе с ней. Она постарается именно от Китая получить дополнительные вооружения, потому что других вариантов у нее нет. Ведь если выводить на поля сражений танки, которые создавались в 80-х годах прошлого века, это, очевидно, не будет выигрышной стратегией. России останется только завалить фронт количеством – количеством старого вооружения и смертников, которых посылают на убой. Такая тактика не принесет Путину победного результата. Нужны современные технологии и современные виды вооружения. А это то, что еще можно получить каким-то образом у Китая, больше не у кого. Не будет же Путин просить ракеты у северокорейского диктатора или пытаться быстро запустить производство баллистических ракет с иранским происхождением – это довольно долгие и сложные процессы.

Поэтому Китай будет последней надеждой России. А Пекину все-таки прочитали лекцию (хоть там на это и обижаются), и эту лекцию китайцам придется усвоить. Потому что иначе они просто должны взглянуть на деградацию российской экономики: санкции пока что хоть и не привели к тотальному краху российской экономики, но создали все предпосылки для этого. И, как говорят "за поребриком", чем дальше в лес, тем больше дров. И этих "дров" будет все больше и больше, потому что слишком много факторов сходятся воедино, и в какой-то момент они будут иметь эффект кумулятивного взрыва, когда российская экономика действительно будет не сползать, а падать в пропасть.

Выгодно ли то же самое получить Китаю? Думаю, что нет, потому что его экономическая зависимость от Запада является колоссальной. Если эта фабрика (имею в виду Китай) закроется, тогда закроется и китайская экономика, потому что продавать такое количество товаров некуда. Ни Африка, ни Латинская Америка, ни иная Азия столько товара абсорбировать физически не могут, это нужно лишь для мощных рынков Европы и Северной Америки.

Поэтому здесь надо просто сесть, взять калькулятор и посчитать, а я думаю, что китайцы это умеют хорошо.

Стоит ли ожидать еще одной порции хороших новостей для Украины из Польши, где Байден будет проводить очередные встречи?

Надеюсь, что в Польше Байден сделает очень серьезное заявление, где расскажет Путину о его возможностях: или он поймет всю безвыходность своего положения и, убравшись из Украины, еще на определенный период сможет удержаться при власти в России (если, конечно, его окружение его не съест), или же у него будет перспектива потерпеть поражение в Украине, что тоже для Путина будет иметь катастрофические последствия. Это должно быть сказано прямо или косвенно, то есть будет то ли ультиматум, то ли намеки – собственно, сути это не меняет. Потому что сейчас критическая фаза войны, и то, что произойдет в течение следующих нескольких месяцев, будет определять судьбу не только Украины или России, а судьбу всего мира на будущие десятилетия. Следовательно, ставки действительно очень высоки.

Как вы считаете, какие роль и место Соединенные Штаты отводят Украине в мире после войны? Если в отношении России они еще не определились и не знают, какой она должна быть, то как насчет Украины?

Этот вопрос уже даже не дискутируется, потому что все, разве что кроме Орбана и других представителей "пятой колонны" Кремля, поняли, насколько сильной духом является украинская нация – нация, которой они сами пророчили скорый упадок, разгром и исчезновение с карты мира. Сейчас они увидели, что Украина и украинский народ – это та нация, которая понимает, что такое ценности и свобода, за которые мы боремся отчаянно, проливая кровь сыновей и дочерей, но непреклонно двигаясь к своей победе. Для многих из них это моральный пример, и они сегодня об этом говорят открыто. Они восхищены тем духом сопротивления, который демонстрирует Украина и украинцы.

Поэтому вопрос о том, что будет с Украиной, уже давно решен: она будет и в Евросоюзе, и в НАТО. Собственно, это то, о чем мы мечтали в начале 90-х, когда только возникли вопросы о будущей архитектуре безопасности в Европе и мире. Но тогда еще, к большому сожалению, к этой архитектуре причисляли и Российскую Федерацию. Теперь эта архитектура будет строиться на действительно ценностных принципах, то есть она будет объединять только те страны, которые имеют общие ценности и хотят вместе их защищать. Россия к такому перечню стран, безусловно, не относится.