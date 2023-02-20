США связывались с РФ перед визитом Байдена в Киев – АР

Соединенные Штаты Америки перед визитом президента Джо Байдена в Украину связывались со страной-агрессором Россией.
Белый дом предупредил Кремль о визите американского президента, чтобы "избежать конфликтной ситуации", сообщает Associated Press.
В агентстве отмечают, что приезд Байдена в Киев – это редкий случай, когда лидер США отправляется в зону конфликта при обстоятельствах, когда американцы или их союзники не контролируют там воздушное пространство.
В АР сообщают, что, согласно заявлению Белого дома, США незадолго до визита Байдена в Украину связывались с РФ. Это была "базовая коммуникация с россиянами для обеспечения избежания конфликтной ситуации".
"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что известил Москву о визите Байдена в Киев незадолго до его отъезда из Вашингтона "с целью избежания конфликта", чтобы избежать каких-либо просчетов, которые могли бы повлечь за собой прямой конфликт между двумя ядерными странами", – говорится в сообщении.
Президент США приехал в Киев
Президент США Джо Байден приехал в Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Его объявят во вторник, 21 февраля. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.
В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский и Байден во время встречи в Киеве обсудят ход боевых действий и дальнейшие мероприятия, направленные на поддержку Украины. Владимир Зеленский отметил, что визит Джо Байдена – чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины.
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