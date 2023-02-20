Визит Байдена: Зеленский сделал громкое заявление, появились планы поставки мощного оружия

Владимир Зеленский отметил, что визит Джо Байдена - чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины.

Встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден в ходе встречи в Киеве в понедельник, 20 февраля, обсудят ход боевых действий и дальнейшие меры, направленные на поддержку Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский встретился с Байденом в Мариинском дворце. После представления членов украинской и американской делегаций президенты Украины и США пообщались в формате с глазу на глаз.

Зеленский отметил, что визит Байдена - чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев, а также подчеркнул, что лично Байден и все американское общество с самого начала развязанной Россией полномасштабной войны были вместе с Украиной.

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"Первый телефонный звонок с поддержкой Украины был из Белого дома. Спасибо за ваше лидерство. Спасибо также за двухпартийную поддержку, за поддержку со стороны Конгресса", – отметил он.

Президент Украины сообщил, что будет говорить с президентом США о ситуации на фронте, а также об украинском народе, который переживает очень тяжелые времена.

"Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы иметь успех в этой войне, сделать Украину еще сильнее и как победить в этом году. Мы надеемся, что этот 2023 год станет годом победы. Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень решающими... результаты обязательно повлияют на поле боя", — добавил Зеленский.

Зеленский и Байден обсудили поставки дальнобойного оружия

В свою очередь, по данным Sky News, Зеленский и Байден обсудят возможные поставки дальнобойного оружия для нашей страны.

Сообщается, что лидеры страны обсудили поставки дальнобойного оружия, а также новый пакет военной помощи для Украины во время визита американского президента в Киев 20 февраля.

Визит Байдена в Украину

В ходе визита в Киев Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов.

"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", — сказал Байден.

Ранее в Администрации президента США ранее рассматривали возможность того, чтобы Джо Байден во время своего визита в Европу негласно пересек границу с Украиной.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на помощников американского президента.

По данным Bloomberg, американский лидер посетит Польшу в канун годовщины вторжения России в Украину.

При этом в Белом доме несколько раз исключали возможность визита президента США в Украину, объясняя отказ мерами безопасности.

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