"У них более 700 летательных аппаратов": враг готовится к "нестандартным действиям" - Игнат

Российские оккупанты готовятся к новым атакам и обострению ситуации в Украине. 23-24 февраля для них являются "сакральными датами".

23-24 февраля российские оккупанты будут обострять ситуацию в Украине / Коллаж фото Минобороны РФ, Скриншот с видео

Российские оккупанты готовятся к обострению ситуации в Украине. 23-24 февраля могут произойти нестандартные действия врага. Об этом во время брифинга заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он назвал эти даты "сакральными" для оккупантов. Потому что 23 февраля в РФ отмечают День защитника отечества, а 24 февраля - годовщина полномасштабного вторжения.

"Ожидать можно в эти дни несколько волн атак ... Надо ожидать и нестандартных действий врага, и возможного обострения", - сказал Игнат.

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В Воздушных силах акцентировали на том, что РФ стянула самолеты к границам Украины. К тому же оккупанты могут пополнять свои потери и подтягивать технику изнутри страны.

"Мы уже неоднократно говорили, что это около 40 аэродромов на оккупированной территории, в том числе в Крыму, Беларуси и РФ. Эти аэродромы принимают различные типы авиации, которая используется против Украины. То количество, которое враг накопил в начале агрессии, она сохраняется и сейчас. Это более 700 летательных аппаратов в целом", - отметил Игнат.

Однако ситуация на границе контролируемая. Враг не может подтягивать авиацию так, как это происходит с танками, потому что самолетам нужны аэродромы.

Угроза массированной атаки россиян

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в годовщину масштабного вторжения в Украину российские оккупанты могут нанести ракетный удар по Украине или усилить атаки на фронте. Он не исключил, что причиной этого может быть желание оккупантов показать "сакральность" даты 24 февраля.

Игнат подчеркнул, что российские захватчики пытаются деморализовать украинцев, нагнетая ситуацию. "Все говорят о сакральных датах – 23 февраля – их дне "защитника отечества", то есть дне приближающейся советской армии. Следующий день – это годовщина вторжения на нашу землю. Возможно, хотят до этой даты постоянно держать нас в напряжении", - подчеркнул он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что оккупанты планируют запустить три волны ракет по Украине в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Сейчас они накапливают необходимое количество ракет для этого. При этом захватчики в последнее время используют воздушные шары с отражателями, чтобы создать нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

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