"Идет подготовка к массированной атаке": Вениславский назвал опасные даты для украинцев

Сейчас россияне используют воздушные шары с отражателями для проверки украинской системы ПВО.

Россия может усилить обстрелы к годовщине вторжения / УНИАН, Википедия

Страна-агрессор Россия уже со среды может усилить террор против мирных украинцев. Захватчики будут атаковать города Украины ракетами и иранскими дронами-камикадзе. Об этом заявил Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВРУ Федор Вениславский.

"По моему мнению, с 22 по 24 февраля есть большая вероятность обострения военной ситуации", - отметил Вениславский в интервью Укринформу.

Он отметил, что россияне сейчас используют воздушные шары и другие ложные цели, которые имитируют пролет ракет и дронов, чтобы проверить системы украинской ПВО. Поскольку оккупанты начали активно применять их на протяжении последних дней, Вениславский считает, что таким образом идет подготовка к массированной атаке.

видео дня

"Я думаю, что 22, 23 и 24 февраля стоит ожидать воздушных атак с применением ракет и БПЛА. Возможно, на линии фронта будет обострение, вызванное применением врагом авиации", - отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что, по разным данным, Россия получила несколько сотен иранских беспилотников Shahed и использовала до сотни. То есть в запасе еще осталось несколько сотен дронов.

Также у захватчиков еще остались ракеты, хоть их и критически мало. Вениславский предположил, что с 22 по 24 февраля войска РФ могут их использовать. В то же время он подчеркнул, что это будут точно не сотни, а десятки, возможно, – до ста ракет.

Угроза массированной атаки россиян

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в годовщину масштабного вторжения в Украину российские оккупанты могут нанести ракетный удар по Украине или усилить атаки на фронте. Он не исключил, что причиной этого может быть желание оккупантов показать "сакральность" даты 24 февраля.

Игнат подчеркнул, что российские захватчики пытаются деморализовать украинцев, нагнетая ситуацию. "Все говорят о сакральных датах – 23 февраля – их дне "защитника отечества", то есть дне приближающейся советской армии. Следующий день – это годовщина вторжения на нашу землю. Возможно, хотят до этой даты постоянно держать нас в напряжении", - подчеркнул он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что оккупанты планируют запустить три волны ракет по Украине в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Сейчас они накапливают необходимое количество ракет для этого. При этом захватчики в последнее время используют воздушные шары с отражателями, чтобы создать нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Украина готова к различным сценариям. Он посоветовал украинцам слушать воздушные силы. "Не забывайте, что у нас классные воздушные силы, поэтому слушайте, что говорят эти люди, которые умеют сбивать российские и другие воздушные цели", - отметил Ермак.

Вас может заинтересовать: