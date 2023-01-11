Российский террор в Авдеевке довел 6-летнюю девочку до сердечного приступа: ребенка не смогли спасти

Вечером у девочки начали неметь руки и ноги, однако она никому об этом не сказала.

В Авдеевке от сердечного приступа умерла 6-летняя девочка / Фото pixabay.com

В Авдеевке Донецкой области из-за сердечного приступа умерла 6-летняя девочка. Сердце ребенка не выдержало постоянных обстрелов, которые осуществляют российские оккупационные войска. Об этом сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"Ночью умерла 6-летняя девочка, предварительно от сердечного приступа. Девочка жила в Авдеевке с бабушкой, мама находится за границей на заработках, папа умер. Вечером у ребенка начали неметь руки и ноги, она никому не сказала. К сожалению, нет ни одного законного механизма принудительно вывозить детей из города. Мы постоянно обращаемся к нардепам и настаиваем на том, чтобы приняли такой закон. Потому, что безответственные родители подвергают детей опасности", - сказал Барабаш в эфире Эспрессо.

По словам главы Авдеевской военно-гражданской администрации, в Авдеевке остается примерно 2,5 тысячи гражданского населения.

"Видим, что за последние две недели ни одного человека не уехало, никто даже не звонит и не просится на эвакуацию. Мы постоянно проводим беседы с людьми по эвакуации. Сегодня ночью было около 20 градусов мороза в городе. Даже на эти условия люди не обращают внимания, что нужно выезжать", - подчеркнул Барабаш.

Напомним, ранее умер маленький ребенок из Лисичанска, вся семья которого попала под обстрел со стороны оккупантов. В дом семьи попал вражеский снаряд. Девочке сделали две операции, однако ее сердце не выдержало.

Также сообщалось, что в Луганской области в реанимации умер ребенок, который ранее попал под вражеский обстрел. "11-летнюю девочку с минно-взрывной травмой сразу госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу, где за жизнь ребенка в течение двух недель боролись лучшие медики региона. К сожалению, ее сердце остановилось", - написал глава ОВА Сергей Гайдай.

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