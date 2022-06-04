Российские военные хотят ликвидировать Путина, инсценировав его сердечный приступ - The Sun

Российские военные хотят ликвидировать Путина - The Sun/ ua.depositphotos.comhttp://ua.depositphotos.com

Российская военная верхушка сильно давит на диктатора Владимира Путина ‒ и давление нарастает по ходу того, как российские оккупационные войска несут все более и более катастрофические потери в Украине. Такую информацию опубликовал британский таблоид The Sun со ссылкой на информацию, которая поступила от эксперта по изучению конфликтов и профессора King's College London Роберта Тронтона.

И номинально главная спецслужба страны (ФСБ), и военная разведка (ГРУ), говорит профессор, имеют нужные рычаги для устранения Путина. Более, они наверняка на это пойдут, как считает эксперт, если российская армия потеряет свои позиции в Донецкой и Луганской областях.

Тронтон особо отметил, что россиян будет крайне несложно убедить в том, что Путин ушел из жизни естественной смертью

"У них хватит ума совершить такое. Если вам нужен дворцовый переворот, то его нужно совершать максимально тихо и подготовку вести в строжайшей тайне. Вы бы заставили ГРУ пойти на это. И за последние несколько недель эти люди получили большие силы. Затем вы заставляете "говорящих голов" вещать с телеэкранов о том, что Путин болен. И вскоре у вас и появится новый лидер. Кто-то может произнести: "У бедного Путина случился сердечный приступ из-за всего напряжения "специальной военной операции". Потому мы поставили такого-то и такого-то у руля страны", — подытожил Тронтон.

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Напомним, ранее авторитетный американский журнал Newsweek со ссылкой на свои источники писал, что в апреле этого года российский диктатор Владимир Путин прошел курс экстренного лечения от тяжелой формы рака. Боле того, в марте на хозяина Кремля было совершено покушение, которое удалось сохранить в тайне.

"Все чувствуют, что конец близок", ‒ полагает один из источников журналистов в разведке. Также утверждается, что 22 года путинского правления в Кремле никогда не было настолько тяжелой и интенсивной борьбы элит.

До того израильский журналист Марк Котлярский утверждал ‒ по информации, которую ему сообщил источник в Москве, у диктатора Путина диагностирован рак поджелудочной железы. И его тайком готовят к операции в онкологической клинике.

"Причем скорее всего болезнь прогрессирует настолько, что операция если и продлит жизнь, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах", – писал Котлярский.

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