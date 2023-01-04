glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Отрубили пальцы и убили: оккупанты на Херсонщине жестоко замучили украинца

4 января 2023, 09:54
Оккупанты заявили, что у пленного осталось девять пальцев, а через несколько секунд добавили: "Минус три".
Поточняк
Петр Поточняк и его сын Антон / t.me/astrapress

В Сети опубликовали запись пыток и издевательств российских оккупантов над жителем Голой Пристани Херсонской области Петром Поточняком.

Аудиозапись опубликовал один из пропагандистских Telegram-каналов оккупантов. Как установил Telegram-канал Astra, пыткам подвергся 51-летний житель Голой Пристани Петр Поточняк, а с убийцами из армии РФ разговаривает его сын, 25-летний Антон. При этому опубликована запись звонка одного из российских палачей сыну похищенного украинца.

В ходе звонка садисты требовали от сына выдать данные о расположении украинских военных. Также русские террористы просили молодого человека пообещать, что он будет сотрудничать с оккупантами. Когда тот отказывается, российские боевики, вероятно, причиняют Поточняку-старшему физическую боль, — на записи слышно, как он кричит. Они также сообщают, что у мужчины осталось девять пальцев, а через несколько секунд добавляют: "Минус три". Перед этим слышен звук удара и крик.

После этого оккупанты дают слово некой Вике, которая находится рядом с Петром. Вероятно, это его 42-летняя супруга Виктория Беглецова. Террористы РФ говорят, что Антон "не уберег папу, но Вику-то надо спасать".

Они настаивают на том, чтобы молодой человек пообещал сотрудничать с российскими оккупантами. Также русские садисты несколько раз акцентируют внимание на том, что убили Поточняка-старшего. В дальнейшем ни Антон, ни другие его родственники не отвечали на звонки и сообщения.

Ранее сообщалось, что ветеран АТО и житель города Казачья Лопань (Харьковская область) по имени Виталий во время временной оккупации города попал в плен к русским оккупантам. Там его подвергали зверским пыткам.

От регулярных избиений у Виталия быстро треснули ребра. Он говорил оккупантам, что давно страдае от паховой грыжи. И, что если они будут продолжать избиение, то он умрет на месте.

Оккупанты приказали немедленно показать грыжу, сорвали штаны и нижнее белье. А потом нелюди к его гениталиям пристегнули прищепку, а на бедро кинули большой провод.

Читайте еще:

Херсонская область война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:00

Россия может пойти в наступление на Донбассе, Запорожье и "пощупать" Харьковщину – Арестович

09:56

Гороскоп Таро на январь 2023: Ракам - много работы, Львам - испытание, Девам - разочарованиеВидео

09:54

Отрубили пальцы и убили: оккупанты на Херсонщине жестоко замучили украинцаВидео

09:30

Что будет, если кушать каждый день апельсины и какая польза от фруктов

09:08

У Байдена раскрыли планы РФ по Украине: враг не стремится к диалогу и хочет аннексировать территорииВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:00

Бои в Крыму и выход на границы 1991 года: чего ждать от событий на фронте в 2023-м

08:58

Путин планирует мобилизовать на войну 2 млн россиян: в армии РФ создают заградотрядыВидео

08:38

У местных дрожали окна: в оккупированном Севастополе прогремели взрывы

08:28

ВСУ взорвали базы и склады РФ на Запорожье: уничтожены и ранены 260 оккупантовВидео

Реклама
08:24

США и Израиль обсудили, как заблокировать поставки дронов из Ирана в РоссиюВидео

08:01

Вступление в ЕС и НАТО в 2023 году авансом: повторит ли Украина путь Болгарии и Румыниимнение

07:57

Пригожин признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут - ISW

07:36

Путин собрался наступать силами 200 тысяч военных, ВСУ разберутся с ними за 2-3 месяца – АрестовичВидео

07:23

"Хотят списать свидетелей": уцелевших в Макеевке оккупантов планировали отправить в наступление – СМИВидео

07:10

Как правильно варить спагетти, чтобы они не слипались: 3 способа приготовления вкусного блюда за 12 мин

06:50

Оккупанты готовят атаку на Соледар, в Бахмуте группа захватчиков провалила штурм - DeepState

05:00

День ангела Анастасии 2023 - поздравления с днем ангела Анастасии в картинках и открытках

04:10

"Он растерян, но еще опасен": Маломуж объяснил, почему Путин уже не может отступить в УкраинеВидео

03:30

"До трибунала он точно не доживет": эксперт рассказал, как умрет российский диктатор ПутинВидео

03:20

Самый бюджетный рецепт вкуснейшего традиционного блюда на Рождество 2023: готовить всего 15 минутВидео

Реклама
02:43

"Мортиша" Кэтрин Зета-Джонс блеснула голыми телесами в бикини

02:10

"Катастрофы не будет": экономист спрогнозировал, чего ждать от курса гривни в 2023 годуВидео

01:30

Ударят лютые морозы до - 20°: синоптик назвала дату резкого похолоданияВидео

00:51

Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушатьВидео

00:23

Магнитные бури в январе 2023: как подготовиться к солнечной атаке

03 января, вторник
23:55

В Россию пришла "бавовна": мощные взрывы прогремели в Курске и Ростове-на-Дону

23:20

"Не надо пугаться какашек сверху": Киркорова опозорили в эфире телешоуВидео

23:09

"Хозяева РФ бросят все, что у них осталось": Зеленский рассказал о коварном плане Кремля

23:00

Пробивают "потолок": в Украине рекордно взлетели цены на еще один любимый продуктВидео

22:23

Анджелину Джоли застукали на свидании с младшим ее на 21 год актером

22:04

"У Украины есть окно возможностей": Жданов утешил новостями о неизбежной "бавовне" в России

22:01

"Украина начала войну против бога": Ломаченко вляпался в скандал и оказался предателем страныВидео

21:58

Эксперт сказал, кто в РФ спланировал сценарий нападения на УкраинуВидео

21:31

Второй сезон "Уэнсдей" может "уйти" с Netflix: где смотреть

21:26

В СМИ объявили про нового неожиданного претендента на роль Джеймса Бонда

21:25

Можно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушалиВидео

21:17

Старая и беззубая: как выглядела дочь Успенской до пластики

20:40

Взрывы, пожары и массовые задержания: спецслужбы Польши сообщили, что РФ погружается в хаосВидео

20:12

"Оцифровала войну": Украина переплюнула США в цифровых технологиях для армии – The Wall Street JournalВидео

20:09

Настоящий огонь: украинская спортсменка ошарашила всех шикарными формами, муж не сдержалсяВидео

Реклама
20:09

Сын легендарного Михаэля Шумахера показал отца в День его рождения

19:31

"Враг по трупам своих пытается продвигаться": Залужный назвал самое сложное направление на войнеВидео

19:20

Путина, поджаренного на украинской сковородке, подали к праздничному столу в Белом домемнение

19:11

"Город содрогнулся, россияне прячутся в домах культуры": житель Макеевки рассказал об ударе по базе РФВидео

19:10

"Почему мы должны кричать о войне?": лучшая спортсменка Беларуси опозорилась на весь мирВидео

18:28

Могут быть опасными: почему орехи нужно замачивать в воде

18:25

"Конфликт, в котором гибнут люди": Меладзе оправдался за "Героям Слава"

18:20

"Ногу оторвет – новую приварим, это не повод ехать домой": Пригожин выдал новый бред о вагнеровцахВидео

18:13

Авторитетный эксперт назвал восемь причин, почему Украина победит в войне с Россией в 2023 годуВидео

18:06

"Новая вспышка военного конфликта": астролог составила гороскоп для Украины на 2023 годВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять