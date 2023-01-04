Отрубили пальцы и убили: оккупанты на Херсонщине жестоко замучили украинца

Оккупанты заявили, что у пленного осталось девять пальцев, а через несколько секунд добавили: "Минус три".

Петр Поточняк и его сын Антон / t.me/astrapress

В Сети опубликовали запись пыток и издевательств российских оккупантов над жителем Голой Пристани Херсонской области Петром Поточняком.

Аудиозапись опубликовал один из пропагандистских Telegram-каналов оккупантов. Как установил Telegram-канал Astra, пыткам подвергся 51-летний житель Голой Пристани Петр Поточняк, а с убийцами из армии РФ разговаривает его сын, 25-летний Антон. При этому опубликована запись звонка одного из российских палачей сыну похищенного украинца.

В ходе звонка садисты требовали от сына выдать данные о расположении украинских военных. Также русские террористы просили молодого человека пообещать, что он будет сотрудничать с оккупантами. Когда тот отказывается, российские боевики, вероятно, причиняют Поточняку-старшему физическую боль, — на записи слышно, как он кричит. Они также сообщают, что у мужчины осталось девять пальцев, а через несколько секунд добавляют: "Минус три". Перед этим слышен звук удара и крик.

После этого оккупанты дают слово некой Вике, которая находится рядом с Петром. Вероятно, это его 42-летняя супруга Виктория Беглецова. Террористы РФ говорят, что Антон "не уберег папу, но Вику-то надо спасать".

Они настаивают на том, чтобы молодой человек пообещал сотрудничать с российскими оккупантами. Также русские садисты несколько раз акцентируют внимание на том, что убили Поточняка-старшего. В дальнейшем ни Антон, ни другие его родственники не отвечали на звонки и сообщения.

Ранее сообщалось, что ветеран АТО и житель города Казачья Лопань (Харьковская область) по имени Виталий во время временной оккупации города попал в плен к русским оккупантам. Там его подвергали зверским пыткам.

От регулярных избиений у Виталия быстро треснули ребра. Он говорил оккупантам, что давно страдае от паховой грыжи. И, что если они будут продолжать избиение, то он умрет на месте.

Оккупанты приказали немедленно показать грыжу, сорвали штаны и нижнее белье. А потом нелюди к его гениталиям пристегнули прищепку, а на бедро кинули большой провод.

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