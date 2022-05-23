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За жизнь боролись две недели: умерла попавшая под обстрел рашистов 11-летняя девочка

23 мая 2022, 09:59

В реанимации умер ребенок, ранее попавший под вражеский обстрел в Луганской области.

Оккупанты продолжают разрушать украинские города / t.me/luhanskaVTSA

В Луганской области российские оккупанты обстреляли 70 жилых домов, погибла жительница Лисичанска, а в реанимации умер ребенок, ранее попавший под вражеский обстрел, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Всего за 22 мая в Луганской области враг попал в более 70 объектов жилого фонда. Кроме названных выше, это 13 домов в Золотом, четыре – в Нырковом, по три – в Николаевке и Екатериновке, два – в Горном", - написал Гайдай в Telegram.

Также он сообщил о гибели жительницы Лисичанска, в чью квартиру вечером попал российский снаряд. По его словам, обстрел этого жилого квартала был очень плотным – повреждены сразу четыре дома.

"В общей сложности в городе зафиксированы разрушения в 13 домах. Мощные удары не раз выдерживал Новодружеск, однако 28 домов там тоже разрушены", - отметил он.

Гайдай также добавил, что в реанимации умер ребенок из Приволья, попавший под обстрел 7 мая, когда враг накрыл Приволье артиллерией.

"11-летнюю девочку с минно-взрывной травмой сразу госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу, где за жизнь ребенка в течение двух недель боролись лучшие медики региона. К сожалению, 22 мая ее сердце остановилось", - написал глава ОВА.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 11 атак врага, уничтожены шесть танков, десять единиц боевой бронетехники и шесть единиц автомобильной техники противника.

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