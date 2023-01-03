Ехала с женихом за подарками: перед Новым годом в Хмельницком российская ракета убила 22-летнюю девушку

Когда девушку забирала скорая помощь, Оксана еще дышала, но, несмотря на усилия врачей, девушка скончалась в больнице.

Оксану Музыку убила российская ракета / Instagram

В субботу, 31 декабря, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Хмельницком погибла 22-летняя Оксана Музыка. Когда девушку забирала скорая помощь, она еще дышала, но, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице.

Оксана ехала за подарками племяннице в машине со своим женихом Назаром и друзьями – Мариной Штейдер и ее парнем, когда позади раздался взрыв, передает Obozrevatel.

"Было примерно 13:50. Мы ехали на машине, ракета разорвалась позади нас. Когда мы открыли глаза, то увидели, что позади нас все горит, в машине нет ни стекол, ни фар. Мы сидели практически в металле. Оксана была без сознания. Нам помог военный, он вытащил Оксану, положил на землю. Пульс у нее еще прощупывался. На гражданской машине ее увезли в больницу", – рассказала Марина.

Жениху Оксаны осколок пробил ногу насквозь, задел кость. Его уже перевели из реанимации.

Оксана с женихом Назаром / Фото Instagram

Почти сутки врачи боролись за жизнь Оксаны. Но спасти девушку так и не удалось. Она скончалась 1 января, в день рождения ее папы.

"Оксаны больше нет в моей жизни. Российская ракета забрала у родителей любимую дочь, у жениха невесту, у брата лучшую сестру, у родных светлый лучик. У меня забрали подругу. Близкую подругу. Я хочу кричать. У меня больше нет слез. Это нестерпимая боль", – написала Марина на своей страничке в Instagram.

Из родных у девушки остались родители, брат, племянники и ее жених Назар. Они должны были сыграть свадьбу, но отложили из-за войны.

Оксана Музыка закончила лицей с золотой медалью, на отлично училась в Национальном университете. Свободно владела английским языком. Работала в Хмельницком филиале Львовской компании.

В школьные годы Оксана занималась в музыкальной школе и пела. Увлекалась фотографией.

Родители Оксаны очень тяжело переносят потерю дочери. Она всегда была "маминой дочкой", близкие заботились о ней и о ее брате и мечтали, чтобы дети были счастливы.

Ракетные удары РФ по Украине

Российские оккупанты могут нанести по Украине новый массированный ракетный удар на Рождество 7 января. Об этом заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Мы к этому готовимся", — сказал он.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что у России есть крылатые ракеты для нанесения еще двух-трех мощных массированных ракетных ударов по Украине. Это максимум, на что способен враг.

Напомним, Россия атаковала Украину ракетами и дронами под Новый год - днем 31 декабря и сразу после полуночи 1 января.

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