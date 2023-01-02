В ВСУ назвали вероятную дату нового массированного ракетного удара РФ

Россияне могут "приурочить" новую атаку к очередной праздничной дате, не исключил Юрий Игнат.

РФ может готовить новый ракетный удар / vpk.name

Российские оккупанты могут нанести по Украине новый массированный ракетный удар, заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Россияне могут "приурочить" новую атаку к очередной праздничной дате, подчеркнул он в эфире Канала 24.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины не исключил, что на Рождество 7 января Россия также может ударить по Украине ракетами.

"Мы к этому готовимся", — добавил Игнат.

Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.

По предварительным данным, в результате падения обломков есть разрушения в Голосеевском районе, Соломенском районе, Печерском районе. В Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.

В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

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