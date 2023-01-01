В Хмельницком умерла 22-летняя девушка, которая была ранена во время атаки РФ

Пострадавшую забрали в больницу в очень тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

Ракетный удар по Хмельницкому/ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, ua.depositphotos.com

22-летняя девушка, пострадавшая во время атаки российских оккупантов на Хмельницкий в субботу, 31 декабря, скончалась в больнице.

Ее госпитализировали в тяжелом состоянии сразу после атаки, но спасти раненую девушку не удалось. О ее гибели сообщила в Facebook председатель правления Благотворительного фонда в "Мой ДОНОР / Хмельницкий" Анастасия Козак, которая помогала организовать сбор донорской крови для пострадавшей.

"Оксана не выжила. Светлая ей память. Кто планировал донацию, не отменяйте по возможности. Резус-отрицательная кровь всегда дефицитная. Направляйте просто в банк крови. Будет ваш небольшой добрый поступок в память об Оксане", – написала она.

Смерть девушки подтвердил также глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии вчера была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, скончалась от полученных травм. Соболезнования родным и близким!", – написал он в Telegram.

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Как рассказал мэр города Александр Симчишин, состояние остальных пострадавших от террористической атаки стабильное.

Массированная ракетная атака РФ

Напомним, в Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в различных областях. Страна-агрессор Россия массово запустила по Украине ракеты. Во многих городах энергетики выключили свет, чтобы уменьшить уровень повреждений. Были "прилеты" в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В Киеве в результате ракетной атаки уже известно об одном погибшем и 13 пострадавших. "Прилеты" были в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы. В частности, вблизи станции метро "Дворец Украины" было попадание в отель.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что во время этой атаки Силы обороны Украины сбили 12 из более 20 крылатых ракет врага.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия, которая является государством-террористом и осуществляет войну против украинского народа и государственности, никогда не сломает Украину.

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