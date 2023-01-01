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Грозит ли Украине тотальный блэкаут: в "Укрэнерго" объяснили ситуацию

1 января 2023, 10:38
Возможности для ракетных атак у страны-агрессора РФ быстро иссякают.
Свет, электроэнергия, Владимир Кудрицкий, ракета
В "Укрэнерго" объяснили, угрожает ли Украине тотальный блэкаут/ УНИАН, Facebook Кудрицкий, Минобороны РФ

Атаки страны-агрессора РФ на украинскую энергосистему теоретически могут привести к блэкауту в Украине. Однако на практике такой риск достаточно низкий. У россиян исчерпывается способность наносить ущерб нашему государству такими атаками.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона. Он выразил мнение, что Украина уже прошла худшее с российскими ракетными атаками.

"Теоретически может угрожать, на практике я не вижу такой опасности сейчас. Я считаю, что хуже всего мы уже прошли с этими атаками ракетными, я очень на это надеюсь. Динамика этих атак и эффект от этих атак показывает, что россияне имеют всё меньшую и меньшую способность", – заявил Кудрицький.

Он добавил, что украинские энергетики научились готовиться к вероятным атакам российских оккупантов. Кудрицький отметил, что потенциал РФ для таких атак будет всё больше иссякать, и в итоге Россия проигрывает и на обычном фронте, и на энергетическом.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия остановит или уменьшит свои удары по энергосистеме Украины если наше государство будет бить в ответ по российским энергообъектам. Если враг будет понимать, что ему тоже "прилетит", он хорошо подумает перед тем, как атаковать украинскую энергосистему. Об этом сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов оценил возможность полного блэкаута в Украине. Россияне продолжают прицельно бить по украинской энергосистеме, но мы научились этому противостоять, отмечает он.

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