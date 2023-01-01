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РФ атаковала Украину в новогоднюю ночь: ПВО сбило 45 "шахедов", есть "прилеты"

1 января 2023, 09:44
Оккупанты цинично написали поздравления "С Новым годом" на дронах-камикадзе, которые запустили для убийства украинцев.
Атака дронами, дроны-камикадзе
РФ атаковала Украину ракетами и дронами в Новогоднюю ночь/ Telegram

Российские оккупанты в новогоднюю ночь на 1 января 2023 года запустили по Украине ракеты и десятки дронов-камикадзе. Во время российской атаки были "прилеты". В частности, взрывы произошли в Голосеевском и Шевченковском районах столицы.

В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль "Фольксваген" и повредил капот. Жертв и пострадавших предварительно нет. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что ночью на Киевщине отражали атаку дронами-камикадзе, которые страна-агрессор запустила по Украине. Пострадал объект инфраструктуры.

"Ночью Киевская область отбила атаку дронами-шахидами. Страна-террорист целилась в объекты энергетической инфраструктуры. По области было запущено почти три десятка беспилотников. Предварительно, без пострадавших. Есть повреждения объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах сбития работали экстренные службы. Победим!", – написал Кулеба.

ПВО сбила 45 "шахедов"

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что ночью сбили 45 иранских дронов "Shahed-131/136".

"Тринадцать в 2022-м и 32 – в 2023-м году. Испортить праздник украинцам не получилось!", – подчеркнули в Воздушных силах.

ПВО сбила 45 шахедов
ПВО сбила 45 "шахедов"/ воздушные силы ВСУ

Оккупанты написали на дронах "С Новым годом!"

Украинские правоохранители показали обломки иранского дрона-камикадзе, который ночью летел на Киев. На обломках, которые нашли на спортивной площадке, было написано "С Новым годом!".

"Обломки "Шахеда" – часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко-style. И эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети. Это всё, что нужно знать о государстве-террористе и его армии", – написал глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, опубликовав в соцсетях соответствующие фото.

оккупанты написали на дронах
Оккупанты написали на дронах "С Новым годом!"/Telegram Небытов
оккупанты написали на дронах
Оккупанты написали на дронах "С Новым годом!"/Telegram Небытов

В Киеве ограничили движение метро из-за атаки РФ

После атаки оккупантов ракетами и дронами в столице Украины утром 1 января было изменено движение поездов по "красной" линии метрополитена. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что на путях открытого участка "красной" линии метро нашли посторонние предметы. По предварительной информации, они похожи на обломки ракеты.

Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной".

Херсон из-за атаки РФ остался без света

В результате российской атаки в новогоднюю ночь оккупанты покинули Херсон и населенные пункты, рядом с городом, без света. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения – центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села. В ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам, чтобы как можно быстрее вернуть херсонцам свет", – написал он в Telegram.

Массированная ракетная атака РФ

Напомним, в Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в различных областях. Страна-агрессорша Россия массово запустила по Украине ракеты. Во многих городах энергетики выключили свет, чтобы уменьшить уровень вреда. Были "прилеты" в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В Киеве в результате ракетной атаки уже известно об одном погибшем и 13 пострадавших. "Прилеты" были в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы. В частности, вблизи станции метро "Дворец Украины" было попадание в отель.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что во время этой атаки Силы обороны Украины сбили 12 из более 20 крылатых ракет врага.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия, которая является государством-террористом и осуществляет войну против украинского народа и государственности, никогда не сломает Украину.

Также в городах Джанкой и Евпатория во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Они произошли как раз в то время, когда страна-агрессор РФ осуществляла массированный ракетный обстрел Украины.

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